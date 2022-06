El invicto de Iga Swiatek: uno por uno, los 35 partidos en 108 días sin derrotas, seis títulos y un récord de leyenda

El segundo título de Grand Slam en Roland Garros y el noveno de su corta carrera llegaron para Iga Swiatek con una marca de leyenda que va camino a quedarse en soledad, pero que por ahora comparte con Venus Williams: 35 partidos invicta. Es que la polaca de 21 años recién cumplidos -31 de mayo- no tiene techo y tampoco se conforma. En la semana, primero alcanzó y superó a la belga Justin Henin (32 partidos sin perder en 2008) y, después, a Serena Williams (34 triunfos en fila en 2013). Con la victoria de hoy ante Cory “Coco” Gauff 6-1 y 6-3, igualó la línea de la mayor de las hermanas -la consiguió en el 2000- y va camino a dejarla atrás.

A Swiatek, que heredó el número uno del ranking mundial tras el retiro de la australiana Ashleigh Barty, le bastaron 9 horas 51 minutos para repetir en París la corona que se puso en 2020. En ese tiempo ganó los siete partidos con 14 sets. La única que pudo arrebatarle uno fue la china Qinwen Zheng, en la cuarta ronda.

Iga Swiatek ganó su segundo Roland Garros cediendo un solo set afp - AFP

La última vez que la joven europea perdió un partido fue el 16 de febrero de este año en los octavos de final del certamen de Dubai contra la letona Jelena Ostapenko, que la doblegó 4-6, 6-1 y 7-6. Desde entonces hilvanó tres decenas y media de alegrías en 108 días que le valieron seis títulos (Doha, Indian Wells, Miami Open, Stuttgart, Roma y Roland Garros) y clasificar con Polonia a la fase final de la Billie Jean King Cup, la Copa Davis femenina.

El invicto de Swiatek, partido a partido

WTA 1000 de Doha: inició el torneo siendo número ocho del ranking mundial y como séptima preclasificada. Ganó 10 sets y perdió solo uno.

Segunda ronda : a Viktorija Golubic (Suiza) 6/2 3/6 6/2

: a Viktorija Golubic (Suiza) 6/2 3/6 6/2 Octavos de final : a Daria Kasatkina (Rusia) 6/3 6/0

: a Daria Kasatkina (Rusia) 6/3 6/0 Cuartos de final : a Aryna Sabalenka (Bielorrusia) 6/2 6/3

: a Aryna Sabalenka (Bielorrusia) 6/2 6/3 Semifinales : a Maria Sakkari (Grecia) 6/4 6/3

: a Maria Sakkari (Grecia) 6/4 6/3 Final: a Anett Kontaveit (Estonia) 6/2 6/0

Indian Wells: con el cuarto lugar en el ranking mundial, se impuso en 12 sets y cedió cuatro.

Indian Wells fue el segundo torneo que ganó Swiatek en su camino al histórico invicto

Segunda ronda : a Anhelina Kalinina (Ucrania) 5/7 6/0 6/1

: a Anhelina Kalinina (Ucrania) 5/7 6/0 6/1 Tercera ronda : a Clara Tauson (Dinamarca) 6/7 6/2 6/1

: a Clara Tauson (Dinamarca) 6/7 6/2 6/1 Octavos de final : a Angelique Kerber (Alemania) 4/6 6/2 6/3

: a Angelique Kerber (Alemania) 4/6 6/2 6/3 Cuartos de final : a Madison Keys (Estados Unidos) 6/1 6/0

: a Madison Keys (Estados Unidos) 6/1 6/0 Semifinales : a Simona Halep (Rumania) 7/6 6/4

: a Simona Halep (Rumania) 7/6 6/4 Final: a Maria Sakkari (Grecia) 6/4 6/3

Miami Open: siendo la número dos del escalafón internacional femenino, se coronó sin perder sets (12-0).

Primera ronda : a Viktorija Golubic (Suiza) 6/2 6/0

: a Viktorija Golubic (Suiza) 6/2 6/0 Segunda ronda : a Madison Brengle (Estados Unidos) 6/0 6/3

: a Madison Brengle (Estados Unidos) 6/0 6/3 Octavos de final : a Coco Gauff (Estados Unidos) 6/3 6/1

: a Coco Gauff (Estados Unidos) 6/3 6/1 Cuartos de final : a Petra Kvitova (República Checa) 6/3 6/3

: a Petra Kvitova (República Checa) 6/3 6/3 Semifinales : a Jessica Pegula (Estados Unidos) 6/2 7/5

: a Jessica Pegula (Estados Unidos) 6/2 7/5 Final: a Naomi Osaka (Japón) 6/4 6/0

Billie Jean King Cup: a mediados de abril Iga Swiatek disputó con Polonia ante Rumania la etapa clasificatoria de la Copa Davis femenina y obtuvo dos victorias que ayudaron a su país a clasificar por primera vez a la fase final., que se realizará en noviembre. Ganó los dos cotejos sin perder sets (4-0)

Partido 1 : a Mihaela Buzarnescu 6/1 6/0

: a Mihaela Buzarnescu 6/1 6/0 Partido 2: a Andreea Prisacariu 6/0 6/0

Torneo de Stuttgart: fue el primer certamen que disputó siendo la número uno del planeta, posición que heredó tras el retiro de la australiana Ashleigh Barty. Con esa presión, se coronó de punta a punta ganando ocho de los nueve sets que afrontó.

Octavos de final : a Eva Lys (Alemania) 6/1 6/1

: a Eva Lys (Alemania) 6/1 6/1 Cuartos de final : a Emma Raducanu (Gran Bretaña) 6/4 6/4

: a Emma Raducanu (Gran Bretaña) 6/4 6/4 Semifinales : a Liudmila Samsonova (Rusia) 6/7 6/4 7/5

: a Liudmila Samsonova (Rusia) 6/7 6/4 7/5 Final: a Aryna Sabalenka (Bielorrusia) 6/2 6/2

Abierto de Roma: sin atenuantes, conquista el certamen de Roma logrando los diez sets que disputó.

Antes de conquistar París por segunda vez, Iga Swiatek festejó en Roma TIZIANA FABI - AFP

Segunda ronda : a Elena-Gabriela Ruse (Rumania) 6/3 6/0

: a Elena-Gabriela Ruse (Rumania) 6/3 6/0 Octavos de final : a Victoria Azarenka (Bielorrusia) 6/4 6/1

: a Victoria Azarenka (Bielorrusia) 6/4 6/1 Cuartos de final : a Bianca Andreescu (Canadá) 7/6 6/0

: a Bianca Andreescu (Canadá) 7/6 6/0 Semifinales : a Aryna Sabalenka (Bielorrusia) 6/2 6/1

: a Aryna Sabalenka (Bielorrusia) 6/2 6/1 Final: a Ons Jabeur (Túnez) 6/2 6/2

Roland Garros: la única que pudo arrebatarle un set fue la china Qinwen Zheng en la cuarta ronda. Antes y después ganó todos los partidos sin tambalear en 14 parciales. En total necesitó correr 9 horas 51 minutos.

Primera ronda : a Lesia Tsurenko (Ucrania) 6/2 6/0

: a Lesia Tsurenko (Ucrania) 6/2 6/0 Segunda ronda : a Alison Riske (Estados Unidos) 6/0 6/2

: a Alison Riske (Estados Unidos) 6/0 6/2 Tercera ronda : a Danka Kovinic (Montenegro) 6/3 7/5

: a Danka Kovinic (Montenegro) 6/3 7/5 Cuarta ronda : a Qinwen Zheng (China) 6/7 6/0 6/2

: a Qinwen Zheng (China) 6/7 6/0 6/2 Cuartos de final : a Jessica Pegula (Estados Unidos) 6/3 6/2

: a Jessica Pegula (Estados Unidos) 6/3 6/2 Semifinales : Daria Kasatkina (Rusia) 6/2 6/1

: Daria Kasatkina (Rusia) 6/2 6/1 Final: a Cori Gauff (Estados Unidos) 6/1 6/3

Nacida en Varsovia, la capital de Polonia, en la previa a la final del Roland Garros y con el récord al alcance de su mano, Swiatek expresó: “Pero no hay que pensar: Ay, esta racha está durando mucho. ¿Cuándo voy a perder? O, no sé, ¿es posible ganar tantos partidos? Simplemente, no pienso en eso. Sinceramente, creo que el límite es el cielo y que puedo ir incluso más allá. Ese tipo de actitud, de mirar hacia delante, de no pensar en lo que ya pasó, me ayudó mucho porque también ahorro energía”.

Con la coronación, Iga Swiatek es la cuarta jugadora desde el 2000 en levantar más de una vez la Copa Suzanne Lenglen. Antes lo hicieron Henin, Serena Williams y la rusa María Sharapova.