Solana Sierra, en Roland Garros: una derrota ante la lógica que no empaña su gran semana en París

PARIS.- La joven argentina Solana Sierra no pudo ante una de las favoritas y finalizó subcampeona en el polvo de ladrillo de Roland Garros. Una traspié que no empaña su gran semana y que la deja como una de las juveniles sudamericanas con mayor proyección en el circuito. Sierra cayó ante la checa Lucie Havlickova, novena favorita de la prueba, por un doble 6-3 en un encuentro de una hora y 13 minutos de duración.

Solana, 575° de la WTA, no tuvo apenas oportunidades ante Havlickova al no disponer de una sola pelota de ‘break’ en todo el partido y cometió, además, más errores forzados que su rival (35-21) .No obstante, esta final es el mejor resultado de Sierra esta temporada, en la que hasta ahora había alcanzado la final en un torneo ITF (segunda categoría) en Mallorca (España), y a sus 17 años ya muestra sus credenciales.

El camino: Sierra había superado ayer en semifinales a otra checa, Nikola Bartunkova, por 7-5 y 6-0, pero no pudo mantener su nivel y fue claramente derrotada por Havlickova. Sierra es la mayor promesa del tenis femenino en Sudamérica y este año debutó en el equipo argentino en la Copa Billie Jean King (ex Fed Cup) con cuatro triunfos frente a la colombiana Yuliana Lizarazo, la brasileña Laura Pigossi, la guatemalteca Melissa Morales y la mexicana Marcela Zacarías, en el torneo jugado en Salinas, Ecuador.

Estos torneos permiten la participación de jugadores de entre 14 y 18 años y son los mismos que para profesionales: el Abierto de Australia, el Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Además, hay otros cinco torneos juveniles de prestigio, con un Grado A de la ITF: el Porto Alegre Junior Championships, el Trofeo Bonfiglio, el Osaka Mayor’s Cup, el Abierto Juvenil Mexicano y el Orange Bowl.

Los argentinos que consiguieron el título junior de Grand Slam: la lista

María Emilia Salerni, ganadora de tres Grand Slams Juniors EFE

Abierto de Australia

2001: Luciano Vitullo (dobles junto al estadounidense Ytai Abougzir)

2002: Gisela Dulko (dobles junto a la indonesia Angelique Widjaja)

Roland Garros

1984: Gabriela Sabatini (singles)

1985: Mariana Pérez Roldán y Patricia Tarabini (dobles)

1986: Guillermo Pérez Roldán (singles)

1986: Patricia Tarabini (singles)

1986: Franco Davín y Guillermo Pérez Roldán (dobles)

1987: Guillermo Pérez Roldán (singles)

1991: Inés Gorrochategui (dobles junto a la española Eva Bes)

1995: Mariano Zabaleta (singles)

1999: Guillermo Coria (singles)

2005: Emiliano Massa y Leonardo Mayer (dobles)

2006: Emiliano Massa (dobles junto al japonés Kei Nishikori)

2010: Agustín Velotti (singles)

2011: Jonathan Coscione y Nicolás Zaccaria (dobles)

2019: Thiago Tirante (dobles junto al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida)

Wimbledon

Guillermo Coria y David Nalbandian, ganadores de la final de dobles en Wimbledon 1999 AP

1999: Guillermo Coria y David Nalbandian (dobles)

1999: María Emilia Salerni (dobles junto a la checa Dája Bedáňová)

2000: María Emilia Salerni (singles)

2001: Gisela Dulko (dobles junto a la estadounidense Ashley Harkleroad)

2017: Axel Geller (dobles junto al taipeiano Hsu Yu-hsiou)

US Open

1977: Claudia Casablanca (singles, se consagró en la primera edición de la historia)

1984: Mercedes Paz y Gabriela Sabatini (dobles)

1998: David Nalbandian (singles)

2000: María Emilia Salerni (singles)

2000: Gisela Dulko y María Emilia Salerni (dobles)

Gabriela Sabatini (2), Patricia Tarabini (2), Guillermo Coria (2), Emiliano Massa (2), David Nalbandian (2), Guillermo Pérez Roldán (3), Gisela Dulko (3) y María Emilia Salerni (4), son los únicos que consiguieron ganar un Grand Slam de menores en más de una oportunidad.

Por otro lado, la historia habla por sí sola. Son pocos los tenistas ganadores de un Grand Slam Junior que posteriormente pudieron consagrarse de manera profesional, aunque existen argentinos que son la excepción a la regla. ¿Cuáles de estos campeones han logrado ganar un gran torneo profesional?

Gabriela Sabatini

La mejor tenista de la historia argentina es una de esas excepciones. Disputó siete finales de Grand Slam, tres en singles y cuatro en dobles, con la particularidad de que todas fueron frente o junto a la histórica jugadora alemana Steffi Graf.

En su primera final de singles disputada en el US Open 1988, perdió por 6–3, 3–6, 6–1. En la segunda, que fue en 1990 en el mismo torneo, ganó el título tras un 6–2, 7–6(4). Finalmente en 1991 disputó su última final de Grand Slam, esta vez en Wimbledon, donde cayó 6–4, 3–6, 8–6.

15 de octubre de 1996, último partido oficial de Sabatini

En dobles, logró ganar Wimbledon 1988 pero también perdió la final de Roland Garros en tres oportunidades: 1986, 1987 y 1989.

En esta edición de Roland Garros volvió a una final: cayó en dobles femenino del Torneo de Leyendas, en dupla con Gisela Dulko.

Gisela Dulko

La extenista nacida en Tigre llegó a ser número uno del mundo en dobles. Ganó la final del Australian Open 2011 junto a la italiana Flavia Pennetta, luego de vencer a Victoria Azarenka y Maria Kirilenko por 2-6, 7-5, 6-1 en el partido definitorio.

Gisela Dulko, ganadora de un Grand Slam

Además, disputó la final del US Open de ese mismo año en la categoría dobles mixto junto a su compatriota Eduardo Schwank, pero fueron derrotados ante los estadounidenses Jack Sock y Melanie Oudin por 6-7(4-6), 6-4, (8-10).

Patricia Tarabini

Consiguió ganar Roland Garros 1996 en la categoría dobles mixto. Su compañero fue el argentino Javier Frana. En la final, derrotaron a los estadounidenses Nicole Arendt y Luke Jensen por 6-2, 6-2.