RB Bragantino venció 2-1 a Santos, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 2 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el Estádio Cicero de Souza Marques, con el arbitraje de Edina Alves Batista. En un enfrentamiento vibrante, el RB Bragantino logró superar al Santos por 2-1. La apertura del marcador llegó a los 4 minutos, cuando Rodinei Marcelo, de Almeida marcó en propia puerta, otorgando la ventaja inicial a los locales. Posteriormente, a los 37 minutos, Philippe, Coutinho Correia igualó para el visitante tras una asistencia de Gabriel, Barbosa Almeida. Finalmente, a los 41 minutos, Wallace Yan, de Souza Barreto selló la victoria del RB Bragantino gracias a una asistencia de Henry, Mosquera.

El desarrollo táctico y el desenlace

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un sistema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando la estructura defensiva pero con matices ofensivos marcados. A lo largo del compromiso, la disciplina se vio comprometida por la intensidad, reflejada en las tarjetas amarillas mostradas a João Alencar, Santos Paes da Costa, Álvaro, Barreal y Luan, Peres Petroni en el visitante, mientras que en el dueño de casa fue amonestado Lucas Henrique, Barbosa. La segunda mitad estuvo marcada por un carrusel de sustituciones, destacándose el ingreso de Arthur Henrique, Ramos de Oliveira Melo en Santos tras la salida de Christian, Oliva a los 59 minutos para buscar mayor profundidad, y la respuesta táctica del técnico local con múltiples cambios hacia el tramo final del partido.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de haber dominado la posesión del balón con un 61,6% frente al 38,4% del RB Bragantino, el Santos no logró traducir esa superioridad en el resultado final. Ambos equipos mostraron una precisión similar en sus intentos, registrando 5 tiros a puerta cada uno. No obstante, el RB Bragantino fue más incisivo al momento de generar juego a balón parado, acumulando 7 corners en su favor contra los 5 que dispuso el conjunto visitante.

Balance de la jornada

Con este resultado, el RB Bragantino logra capitalizar los puntos en casa, demostrando efectividad en un partido de trámite parejo y alta disputa física. La incapacidad de Santos para revertir el resultado, a pesar de los cambios realizados por su cuerpo técnico, confirma la solidez defensiva que presentó el RB Bragantino durante los minutos finales, consolidando su desempeño en esta jornada 34 de la competencia.