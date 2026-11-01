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Boca vs. River: los mejores memes y reacciones al Superclásico
El equipo que dirige Arruabarrena ya juega contra el de Ponzio desde las 15 en la Bombonera; las mejores reacciones de los usuarios en las redes
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Boca ya juega contra River, desde las 15, en la Bombonera, y se paraliza el país futbolero. A la vez, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones por todo lo que pasa alrededor del Superclásico.
El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, eligió a los siguientes 11 futbolistas para medirse ante River: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacibar, Paredes y Delgado; Flores, Merentiel y Villa.
Por otro lado, Ponzio, técnico de River, alineó el siguiente equipo: S. Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Acuña; Andrada, Silva y Galván; Almada; Correa y L. Beltrán.
Con el Superclásico ya en marcha, tanto en X como en Instagram y otras redes sociales, los hinchas vivieron a puro corazón, provocación y memes el partido de hoy.
La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta antes de los diez minutos de juego también provocó y se llevó el foco de todos los memes en las redes.
Los mejores memes y reacciones del Superclásico
Ganen pic.twitter.com/sP7WRvA7bS— SivoriAlta_ (@OpinoYBardeo) November 1, 2026