Boca vs. River: los mejores memes y reacciones al Superclásico

Boca ya juega contra River, desde las 15, en la Bombonera, y se paraliza el país futbolero. A la vez, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones por todo lo que pasa alrededor del Superclásico.

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, eligió a los siguientes 11 futbolistas para medirse ante River: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacibar, Paredes y Delgado; Flores, Merentiel y Villa.

Por otro lado, Ponzio, técnico de River, alineó el siguiente equipo: S. Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Acuña; Andrada, Silva y Galván; Almada; Correa y L. Beltrán.

Con el Superclásico ya en marcha, tanto en X como en Instagram y otras redes sociales, los hinchas vivieron a puro corazón, provocación y memes el partido de hoy.

La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta antes de los diez minutos de juego también provocó y se llevó el foco de todos los memes en las redes.

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