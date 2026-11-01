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Boca vs. River: los mejores memes y reacciones al Superclásico

El equipo que dirige Arruabarrena ya juega contra el de Ponzio desde las 15 en la Bombonera; las mejores reacciones de los usuarios en las redes

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Los mejores memes del Superclásico entre River y Boca
Los mejores memes del Superclásico entre River y Boca

Boca ya juega contra River, desde las 15, en la Bombonera, y se paraliza el país futbolero. A la vez, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones por todo lo que pasa alrededor del Superclásico.

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, eligió a los siguientes 11 futbolistas para medirse ante River: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacibar, Paredes y Delgado; Flores, Merentiel y Villa.

Por otro lado, Ponzio, técnico de River, alineó el siguiente equipo: S. Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Acuña; Andrada, Silva y Galván; Almada; Correa y L. Beltrán.

Con el Superclásico ya en marcha, tanto en X como en Instagram y otras redes sociales, los hinchas vivieron a puro corazón, provocación y memes el partido de hoy.

La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta antes de los diez minutos de juego también provocó y se llevó el foco de todos los memes en las redes.

Los mejores memes y reacciones del Superclásico

Los mejores memes y reacciones por el Boca vs River
Los mejores memes y reacciones por el Boca vs River
Las reacciones de los hinchas de Boca con Diego Maradona como protagonista
Las reacciones de los hinchas de Boca con Diego Maradona como protagonista
Paredes también es el centro de todos los memes y reacciones del Superclásico
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Los mejores memes y reacciones del Superclásico
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