RB Bragantino venció 3-0 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 19.30 en el Estádio Cicero de Souza Marques, bajo el arbitraje de Wagner Do Nascimento Magalhaes. En un compromiso correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A, el conjunto de RB Bragantino logró una contundente victoria por 3-0 frente a Chapecoense.

Desde el inicio, RB Bragantino mostró una propuesta sólida utilizando un esquema táctico 4-2-3-1, frente a un Chapecoense que planteó un 4-4-2. La figura del encuentro fue Wallace Yan, de Souza Barreto, quien abrió el marcador a los 43 minutos. En el complemento, el mismo jugador amplió la ventaja a los 51 minutos tras una asistencia de Lucas Henrique, Barbosa. Finalmente, a los 90 minutos, Henry, Mosquera selló el 3-0 definitivo tras recibir un pase de José, Herrera.

El desarrollo del partido estuvo marcado por el dominio ofensivo de RB Bragantino, que contabilizó un total de 23 tiros, 11 de ellos dirigidos a puerta, frente a los 9 intentos de Chapecoense. La posesión del balón también reflejó la superioridad del equipo local, alcanzando un 58,3% frente al 41,7% de la visita.

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para refrescar sus líneas. A los 78 minutos, una lesión obligó a la salida de Eric, dos Santos Rodrigues, siendo sustituido por Agustín, Sant'Anna. En otros movimientos tácticos destacados, RB Bragantino realizó el ingreso de Isidro, Pitta y Henry, Mosquera a los 72 minutos, mientras que Chapecoense intentó sin éxito revertir la situación con los ingresos de jugadores como Kevin, Ramírez y Max, Alves da Silva.