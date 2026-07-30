RB Bragantino venció por 1-0 a Sporting Cristal, por la Copa Sudamericana 2026

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RB Bragantino venció por 1-0 a Sporting Cristal como local, en un partido correspondiente a la fecha de la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Para RB Bragantino el gol fue marcado por Ribeiro Gonçalves . El cotejo se disputó en el estadio Estádio Cicero de Souza Marques, en una nueva jornada de la gran conquista. "
La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
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