Real Betis venció 2-0 a Elche, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 8 de noviembre de 2026 a las 10.00 en el estadio Martínez Valero, con el arbitraje de César Soto Grado. En un compromiso que se definió en los minutos finales, Real Betis logró superar a Elche por 2-0. A los 81 minutos, Rodrigo Riquelme marcó el primer gol del partido. Poco después, a los 89 minutos, Marc Bartra selló el resultado definitivo tras una asistencia de Dani Ceballos.

En cuanto a las propuestas tácticas, los equipos mostraron esquemas diferentes: Elche se presentó con un 4-3-3, mientras que Real Betis optó por un 4-2-3-1. El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la disciplina y los cambios estratégicos. A los 45 minutos, Elche debió realizar una variante forzada por la lesión de Ali Houary, quien fue reemplazado por Grady Diangana. Posteriormente, ambos técnicos movieron sus piezas buscando el desequilibrio, destacándose el ingreso de Dani Ceballos por parte de la visita, cuya participación fue clave en la gestación del segundo tanto.

La intensidad se reflejó en el aspecto disciplinario, especialmente en el complemento. El equipo local acumuló varias amonestaciones: Federico Redondo (58'), Grady Diangana (67'), Martim Carvalho Neto (81') y Javi Morcillo (83') vieron la tarjeta amarilla, evidenciando las dificultades defensivas que enfrentaron ante el ataque visitante.

En el balance estadístico, Real Betis justificó su victoria a través de un mayor dominio en ofensiva. El equipo visitante registró 18 tiros totales con 9 remates a puerta y una posesión del 52,1%. Por su parte, Elche finalizó el encuentro con 13 remates, aunque apenas logró concretar 1 tiro al arco, a pesar de haber generado 9 tiros de esquina frente a los 8 de su rival.

Real Betis venció por 2-0 a Elche como Away, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Para Real Betis los goles fueron marcados por {'player_id': 'p437834', 'player_name': 'Rodrigo, Riquelme', 'minute': '81', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p81138', 'player_name': 'Marc, Bartra', 'minute': '89', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p182539', 'assist_player_name': 'Dani, Ceballos'} . El cotejo se disputó en el estadio Martínez Valero, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Martínez Valero, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Elche suma 10 puntos, ubicándose en la 18 posición, mientras que Real Betis tiene 26 unidades, en la 4 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Elche y Real Betis en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.