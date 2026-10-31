Real Betis venció 2-1 a Málaga, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 14.30 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con el arbitraje de Mateo Busquets Ferrer. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 11 de la Liga de España, el Real Betis logró imponerse por 2-1 ante el Málaga en un choque donde ambos equipos buscaron el protagonismo desde el inicio.

El marcador se abrió a los 38 minutos, cuando Marc Bartra marcó el primer gol tras asistencia de Francisco Román Alarcón Suárez. Poco después, a los 47 minutos, Pablo Fornals amplió la ventaja para el Real Betis. Ya en la segunda mitad, el Málaga descontó a los 68 minutos gracias a un tanto de Adrián Niño. En cuanto a las propuestas tácticas, el Real Betis dispuso un sistema 4-2-3-1, mientras que el Málaga optó por un 4-1-4-1. A lo largo del complemento, los entrenadores realizaron múltiples variantes para refrescar sus líneas; por el lado local, a los 61 minutos ingresó Antony Matheus dos Santos por Rodrigo Riquelme, mientras que Dani Ceballos sustituyó a Francisco Román Alarcón Suárez al minuto 62.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del Real Betis se reflejó en la posesión de balón, donde alcanzó un 58,7% frente al 41,3% del Málaga. En cuanto a la producción ofensiva, el equipo ganador registró un total de 23 disparos, de los cuales 6 fueron a puerta, superando los 10 remates totales y 4 al arco que logró el conjunto visitante. Asimismo, el Real Betis dominó en la generación de jugadas de pelota parada, acumulando 10 tiros de esquina contra apenas 3 de su rival.

Disciplina y cierre del juego

El aspecto disciplinario tuvo varios episodios sobre el cierre. El Real Betis sufrió las amonestaciones de Nelson Deossa a los 90 minutos y de Aitor Ruibal al 91. Por parte del Málaga, el rigor se sintió desde la primera parte con las tarjetas amarillas para David Larrubia (19') y Rafael Garrido Hierro (37'). Pese a los intentos finales por igualar el marcador, el Real Betis logró sostener su ventaja de 2-1 hasta el silbatazo final, asegurándose los puntos en disputa en esta jornada 11 de la Liga de España.

Real Betis venció por 2-1 a Málaga como Home, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Real Betis los goles fueron marcados por {'player_id': 'p81138', 'player_name': 'Marc, Bartra', 'minute': '38', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p80209', 'assist_player_name': 'Francisco Román, Alarcón Suárez'} , {'player_id': 'p217593', 'player_name': 'Pablo, Fornals', 'minute': '47', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Málaga el gol fue marcado por {'player_id': 'p593196', 'player_name': 'Adrián, Niño', 'minute': '68', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio La Cartuja de Sevilla, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Betis suma 23 puntos, ubicándose en la 4 posición, mientras que Málaga tiene 5 unidades, en la 20 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Betis y Málaga en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.