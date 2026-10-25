Real Madrid venció 2-1 a Barcelona, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 25 de octubre de 2026 a las 17.00 en el Spotify Camp Nou, bajo el arbitraje de Juan Martínez Munuera. Fue una jornada intensa de la Liga de España, donde Real Madrid logró llevarse los tres puntos fuera de casa ante Barcelona.

Desarrollo del encuentro y goles

El marcador se abrió a los 41 minutos, cuando Kylian Mbappé marcó el primer gol para el Real Madrid. Ya en el segundo tiempo, a los 61 minutos, Raphael Dias Belloli igualó las acciones para el Barcelona tras una asistencia de Pedro González López. Finalmente, a los 87 minutos, Kylian Mbappé selló su doblete y la victoria visitante tras una asistencia de Eduardo Camavinga. En cuanto a la táctica, el Barcelona formó con un 4-3-3, mientras que el Real Madrid optó por un 4-2-3-1.

Cambios y disciplina

El partido contó con diversas variantes. A los 30 minutos, Alejandro Balde ingresó en el Barcelona por el lesionado Xavi Espart. Por el lado del Real Madrid, Denzel Dumfries reemplazó a Federico Valverde a los 62 minutos debido a una lesión. El juego se tornó físico sobre el final, derivando en amarillas para Anthony Gordon, Alejandro Balde y Karim Adeyemi en el local, mientras que en la visita fueron amonestados Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella y Kylian Mbappé.

Estadísticas del duelo

A pesar de la derrota, el Barcelona dominó la posesión con un 62,2% frente al 37,8% del Real Madrid. El equipo local intentó revertir la situación con 18 tiros totales, 6 de ellos a puerta, mientras que el conjunto ganador remató 10 veces, con 5 disparos al arco. Ambos equipos igualaron en la estadística de tiros de esquina, con 6 para cada lado.

Real Madrid venció por 2-1 a Barcelona como Away, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Para Real Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '41', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '87', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p475561', 'assist_player_name': 'Eduardo, Camavinga'} , mientras que para Barcelona el gol fue marcado por {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '61', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p490541', 'assist_player_name': 'Pedro, González López'}. El cotejo se disputó en el estadio Spotify Camp Nou, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Barcelona suma 27 puntos, ubicándose en la 1 posición, mientras que Real Madrid tiene 24 unidades, en la 3 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Barcelona y Real Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.