Por dónde pasan el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1 y qué canal lo transmite en vivo

Con la posibilidad de que se defina el campeón de pilotos y quede casi cerrado también el de constructores, la Fórmula 1 tiene este domingo desde las 17 (hora argentina) el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin.

La carrera se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Franco Colapinto larga 21° en el Gran Premio de Estados Unidos CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Quien larga adelante de todos es Kimi Antonelli (Mercedes), el líder absoluto del certamen y, salvo imponderables, futuro campeón. El italiano logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años y se convertira en el más joven de la historia en hacerlo, hito que puede alcanzar incluso este domingo si se le dan ciertos resultados.

Antonelli manda con 340 unidades y le sacó 102 a su compañero de equipo, George Russell. Así, será campéon en Austin si gana la carrera y Russell termina no más allá del noveno lugar. También, en ese caso, necesitará que Lewis Hamilton (Ferrari), tercero en la general con 229 unidades, acabe no más adelante del quinto puesto. El campeonato de constructores también está prácticamente definido porque Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, tiene 578 puntos y Ferrari, 444.

Kimi Antonelli será el piloto más joven de la historia en ser campeón de la Fórmula 1 ANGELA WEISS - AFP

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, larga 21° porque, a pesar de que clasificó 15°, tiene una penalización de 10 puestos y cayó hasta el penúltimo lugar de la grilla -no quedó último porque Gabriel Bortoleto (Sauber) está castigado con 20 posiciones-. Desde el fondo, el pilarense intentará superar rivales y llegar entre los 10 mejores, tarea para nada sencilla más allá de las bondades de un trazado que es rápido y con muchas zonas de sobrepaso.

El argentino se ubica 12° en la tabla de posiciones de pilotos con 27 unidades, 14 menos que su compañero Pierre Gasly, quien larga décimo en Estados Unidos.

Grilla de partida del GP de Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Max Verstappen (Red Bull).

Isack Hadjar (Red Bull).

Charles Leclerc (Ferrari).

Lewis Hamilton (Ferrari).

George Russell (Mercedes).

Oscar Piastri (McLaren).

Lando Norris (McLaren).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Pierre Gasly (Alpine).

Nico Hülkenberg (Sauber).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Oliver Bearman (Haas).

Arvid Lindblad (Racing Bulls) -Penalización de 5 puestos-

Esteban Ocon (Haas).

Lance Stroll (Aston Martin).

Carlos Sainz (Williams).

Alex Albon (Williams).

Sergio Pérez (Red Bull).

Valtteri Bottas (Sauber).

Franco Colapinto (Alpine) -Penalización de 10 puestos-

Gabriel Bortoleto (Sauber) -Penalización de 20 puestos-

Kimi Antonelli starts on Pole with Max Verstappen alongside! 😮‍💨



Here is the full starting grid for the United States Grand Prix ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/l4hmyF3JoF — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

Así está la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Tabla de campeones de la Fórmula 1