El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el Estadio Bernabéu, bajo el arbitraje de Adrián Cordero Vega. En un partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga de España, el Real Madrid logró revertir un marcador adverso frente al Celta de Vigo. A los 6 minutos, Pablo Durán marcó el primer gol tras asistencia de Williot Swedberg para los visitantes. Ya en la segunda mitad, a los 66 minutos, Jude Bellingham marcó el segundo gol tras asistencia de Kylian Mbappé para igualar las acciones, mientras que a los 85 minutos, Carlos Espí sentenció el triunfo.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos presentaron propuestas contrastantes: el Real Madrid se alistó con un sistema 4-1-4-1, mientras que el Celta de Vigo optó por un 3-4-3. La reacción del equipo ganador llegó desde el banco: a los 57 minutos, se produjeron las entradas de Federico Valverde, Marc Cucurella y Vinícius Júnior para revitalizar el ataque. Más tarde, a los 71 minutos ingresó Endrick y, finalmente, a los 79 minutos hizo su entrada Carlos Espí, quien terminaría siendo decisivo. Por el lado del Celta de Vigo, la salida de Pablo Durán a los 76 minutos, reemplazado por Iago Aspas, buscó refrescar el ataque, pero no fue suficiente para sostener la ventaja inicial.

Dominio estadístico

El triunfo del Real Madrid se sustenta en su superioridad ofensiva y control de balón. El conjunto local registró una posesión del 63,5% frente al 36,5% del Celta de Vigo. La presión constante se tradujo en un volumen mayor de llegadas, con un total de 24 tiros contra 8 del visitante. De esos intentos, el Real Madrid logró inquietar en 7 oportunidades al arco rival, mientras que el Celta de Vigo forzó 4 intervenciones directas bajo los tres palos.

Disciplina y cierre

El juego también tuvo momentos de fricción en el tramo final. El autor del gol del triunfo, Carlos Espí, fue amonestado a los 93 minutos por una falta. En la visita, Yoel Lago y Javi Rodríguez también vieron la tarjeta amarilla a los 73 y 82 minutos, respectivamente, producto del esfuerzo defensivo para intentar frenar el asedio madridista. Con esta victoria, el Real Madrid logra imponer su jerarquía en el Estadio Bernabéu, capitalizando un encuentro donde la efectividad en los minutos finales terminó inclinando la balanza a su favor tras dominar también el rubro de los tiros de esquina, con 8 lanzamientos a su favor frente a los 3 ejecutados por el Celta de Vigo.

Real Madrid venció por 2-1 a Celta de Vigo como Home, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2026. Para Real Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p244855', 'player_name': 'Jude, Bellingham', 'minute': '66', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p220160', 'assist_player_name': 'Kylian, Mbappé'} , {'player_id': 'p645745', 'player_name': 'Carlos, Espí', 'minute': '85', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Celta de Vigo el gol fue marcado por {'player_id': 'p597355', 'player_name': 'Pablo, Durán', 'minute': '6', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p543932', 'assist_player_name': 'Williot, Swedberg'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Bernabéu, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Madrid suma 33 puntos, ubicándose en la 2 posición, mientras que Celta de Vigo tiene 13 unidades, en la 13 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Madrid y Celta de Vigo en la tabla de posiciones, tras la fecha 13

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.