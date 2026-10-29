Real Salt Lake venció 2-1 a Austin FC, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 21.30 en el estadio Q2 Stadium, con el arbitraje de Ricardo Montero. En un enfrentamiento vibrante, Real Salt Lake logró superar a Austin FC por un marcador final de 2-1.

Ambos equipos saltaron al campo de juego apostando por una formación táctica de 3-4-3, buscando controlar las bandas y ser verticales en sus ataques. La emoción llegó en la segunda mitad con los goles que definieron el destino del encuentro:

A los 52 minutos, Jorge Alastuey marcó el 1-0 parcial para Austin FC .

marcó el 1-0 parcial para . A los 55 minutos, Saba Lobjanidze marcó el 1-1 tras asistencia de Juan Manuel Sanabria .

marcó el 1-1 tras asistencia de . A los 61 minutos, Morgan Guilavogui marcó el 2-1 definitivo para Real Salt Lake tras asistencia de Sergi Solans.

En cuanto a la disciplina, Morgan Guilavogui vio la tarjeta amarilla a los 34 minutos por pérdida de tiempo, mientras que en el local fueron amonestados Damian Las y Jorge Alastuey.

Movimientos tácticos

Durante la segunda mitad, ambos entrenadores buscaron variantes para refrescar sus planteles. Por el lado de Austin FC, a los 64 minutos ingresaron Brendan Hines-Ike por Joseph Rosales y Przemyslaw Placheta por Mikkel Desler, seguidos por los ingresos de Christian Ramirez y Zan Kolmanic. En la visita, Real Salt Lake respondió con las entradas de Zach Booth, Ariath Piol, DeAndre Yedlin, Justen Glad y Alexandros Katranis para cerrar el resultado.

Análisis estadístico

El dominio de la pelota estuvo repartido, con una leve superioridad de Real Salt Lake que registró una posesión del 51,4% frente al 48,6% de Austin FC. En términos de agresividad ofensiva, los visitantes fueron más insistentes con 20 disparos en total, mientras que los locales generaron 16 remates. A pesar de los 5 tiros a puerta de Austin FC contra los 4 de Real Salt Lake, la efectividad terminó inclinando la balanza a favor del equipo visitante en esta fecha 33 del torneo.