Real Salt Lake venció 2-1 a LA Galaxy, por la MLS

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el estadio America First Field, bajo la atenta mirada del árbitro Joe Dickerson. En un partido vibrante por la jornada 35 de la MLS, Real Salt Lake logró imponerse ante LA Galaxy por 2-1, consolidando un resultado clave en el desarrollo de la competencia.

La intensidad se hizo presente desde el inicio. A los 10 minutos, Sergi Solans marcó el primer gol tras una asistencia de Noel Caliskan. Apenas tres minutos después, a los 13 minutos, Zach Booth aumentó la ventaja para Real Salt Lake. Por su parte, el descuento de LA Galaxy llegó a los 40 minutos mediante un gol en contra de Luc De Fougerolles. El partido también estuvo marcado por la disciplina táctica y las sanciones, con tarjetas amarillas para Kobi Henry, Juan Manuel Sanabria y el propio Luc De Fougerolles en el bando local, mientras que Emiro Garcés fue amonestado en la visita.

Con el correr de los minutos, ambos entrenadores buscaron variantes para refrescar sus esquemas. A los 58 minutos, Real Salt Lake movió el banco con el ingreso de DeAndre Yedlin por Zach Booth y Justen Glad por Kobi Henry. Poco después, a los 62 minutos, LA Galaxy respondió con los cambios de Erik Thommy por Pablo Ruiz y Robert Taylor por Hirving Lozano, intentando revertir el marcador adverso.

Hacia el cierre del encuentro, el despliegue físico fue constante. Real Salt Lake realizó más modificaciones, incluyendo el ingreso de Ariath Piol por Morgan Guilavogui a los 71 minutos. Por el lado de LA Galaxy, Lucas Felipe Calegari reemplazó a Sergi Roberto y Kyogo Furuhashi ingresó por Harbor Tarczynski-Miller a los 83 minutos. A pesar de los esfuerzos finales, el resultado de 2-1 se mantuvo, permitiendo que Real Salt Lake se quedara con los puntos en casa.