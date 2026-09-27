Real Salt Lake venció 3-0 a New England Revolution, por la MLS

El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 a las 22.30 en el America First Field, con el arbitraje de Ricardo Fierro. En un compromiso correspondiente a la jornada 28 de la MLS, Real Salt Lake logró imponerse por 3-0 ante New England Revolution. A los 2 minutos, Aiden Hezarkhani marcó el primer gol del partido. Ya en el complemento, a los 62 minutos, Sergi Solans aumentó la cuenta tras una asistencia de Noel Caliskan, y a los 80 minutos, el mismo Sergi Solans sentenció el resultado final con un gol tras el pase de Morgan Guilavogui.

Desarrollo táctico y cambios clave

El duelo táctico presentó esquemas opuestos: Real Salt Lake se plantó con un 3-4-3, mientras que New England Revolution optó por un 4-2-3-1. A lo largo del partido, la disciplina fue un factor relevante; Carles Gil recibió una tarjeta amarilla a los 46 minutos por disidencia, seguido por una amonestación a Joshua Wynder a los 60 minutos. Por el lado del equipo ganador, Morgan Guilavogui vio la tarjeta a los 45 minutos y Rafael Cabral Barbosa fue amonestado a los 74. En cuanto a las sustituciones, New England Revolution se vio obligado a realizar un cambio por lesión a los 58 minutos, cuando Cody Baker ingresó por Luca Langoni.

Análisis estadístico

Pese a la contundente victoria de Real Salt Lake, la posesión del balón fue dominada ampliamente por la visita: New England Revolution registró un 66,7% de tenencia contra un 33,3% de Real Salt Lake. Sin embargo, el equipo local demostró una mayor eficacia ofensiva. Real Salt Lake totalizó 9 remates, de los cuales 6 fueron a puerta, mientras que New England Revolution intentó 15 disparos pero solo exigió al arquero en 4 oportunidades.

Diferencias en la ejecución

La disparidad en la generación de juego se reflejó también en los tiros de esquina: New England Revolution ejecutó 11 corners a lo largo del encuentro sin poder capitalizar ninguna jugada, mientras que Real Salt Lake apenas contó con 1 tiro de esquina, que le resultó suficiente para gestionar el trámite del encuentro. La efectividad de Real Salt Lake fue el factor determinante para cerrar la jornada con una victoria clara ante su público.