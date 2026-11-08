Real Sociedad venció 1-0 a Rayo Vallecano, por la Liga de España

En el Estadio Municipal de Anoeta, se vivió un encuentro intenso este 8 de noviembre de 2026 a las 12.15. El enfrentamiento, correspondiente a la jornada 12 de la Liga de España, fue arbitrado por Juan Martínez Munuera. El único tanto del compromiso llegó a los 67 minutos, cuando Orri, Óskarsson marcó el 1-0 tras una precisa asistencia de Ander, Barrenetxea.

Estrategias y movimientos tácticos

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, un 4-2-3-1 que buscó disputar la posesión en el mediocampo. Durante el desarrollo, los entrenadores realizaron modificaciones para intentar quebrar la paridad. A los 62 minutos, la Real Sociedad buscó mayor frescura con los ingresos de Gonçalo Manuel, Ganchinho Guedes y Héctor, Fort. Por su parte, el Rayo Vallecano intentó reaccionar hacia el final con múltiples variantes, incluyendo el ingreso de Isi, Palazón y Randy, Nteka al minuto 80, aunque sin éxito para revertir el marcador.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del balón estuvo repartido, con una leve superioridad para la Real Sociedad, que registró un 50,8% de posesión frente al 49,2% del Rayo Vallecano. En cuanto a la vocación ofensiva, el equipo ganador fue más incisivo al generar 17 disparos totales contra los 11 del rival. En la eficacia hacia los tres palos, ambos equipos mantuvieron la paridad con 3 tiros a puerta cada uno, demostrando que el encuentro se definió por detalles específicos en las áreas.

Disciplina y datos complementarios

El rigor defensivo marcó el ritmo con varias tarjetas amarillas. Para la Real Sociedad fueron amonestados Igor, Zubeldia (49') y Beñat, Turrientes (60'). Por el lado del Rayo Vallecano, vieron la tarjeta preventiva Giorgi, Tsitaishvili (33') y Gnangoro, Bouare Samake (87'). Además, la Real Sociedad superó ligeramente al Rayo Vallecano en la generación de jugadas de pelota parada, registrando 7 corners frente a los 6 de la visita, en una tarde donde la solidez defensiva del conjunto local terminó siendo determinante para sellar el 1-0 final.

Real Sociedad venció por 1-0 a Rayo Vallecano como Home, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Para Real Sociedad el gol fue marcado por {'player_id': 'p507438', 'player_name': 'Orri, Óskarsson', 'minute': '67', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p471138', 'assist_player_name': 'Ander, Barrenetxea'} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Municipal de Anoeta, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Municipal de Anoeta, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Sociedad suma 22 puntos, ubicándose en la 5 posición, mientras que Rayo Vallecano tiene 12 unidades, en la 14 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Sociedad y Rayo Vallecano en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.