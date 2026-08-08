Remo empató 2-2 con Atlético Mineiro, por el Brasileirao Serie A 2026

El 8 de agosto de 2026, a las 18.30, Remo y Atlético Mineiro protagonizaron un entretenido empate 2-2. El encuentro, correspondiente a la jornada 22, se disputó en el Mangueirão y contó con el arbitraje de Ramon Abatti Abel.

La propuesta táctica y los goles

Desde el pitazo inicial, se observó un contraste táctico interesante: Remo se plantó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Atlético Mineiro apostó por un clásico 4-3-3. Las emociones no se hicieron esperar, dejando las siguientes anotaciones:

A los 3 minutos, Jandir Breno, Souza Silva marcó el primer gol para Remo tras asistencia de Marllon, Gonçalves Jerônimo Borges .

marcó el primer gol para tras asistencia de . A los 34 minutos, Reinier Jesus, Carvalho anotó el empate para Atlético Mineiro tras asistencia de Ángelo, Preciado .

anotó el empate para tras asistencia de . A los 38 minutos, Bernard Anício, Caldeira Duarte marcó el segundo gol para Atlético Mineiro tras asistencia de Alan, Minda .

marcó el segundo gol para tras asistencia de . A los 74 minutos, Gabriel, Pereira Taliari puso el 2-2 definitivo para Remo tras asistencia de Vitor, Frezarin Bueno.

Los cambios y las amonestaciones

A lo largo del encuentro, ambos entrenadores movieron el banco para buscar desequilibrar. El cambio más determinante ocurrió en Remo a los 72 minutos, cuando ingresó Vitor, Frezarin Bueno por Jandir Breno, Souza Silva, pieza clave para asistir en el gol del empate definitivo. En cuanto a las incidencias disciplinarias, el partido se volvió friccionado sobre el final, sumando cuatro tarjetas amarillas en total. Fueron amonestados José Welison, da Silva y Matheus Felipe, Santos Nascimento en Remo, mientras que Alan, Franco y Victor Hugo, Gomes Silva vieron la cartulina en Atlético Mineiro.

El análisis de las estadísticas

Los números finales reflejan la paridad del juego, aunque con matices en la propuesta de cada equipo. A pesar de tener un 41,4% de posesión frente al 58,6% de Atlético Mineiro, Remo fue más incisivo en el ataque. Generaron 12 remates totales contra los 10 de Atlético Mineiro, y acertaron 4 tiros a puerta en comparación con los 2 de su rival. Además, la presión ofensiva le otorgó 5 tiros de esquina a Remo frente a los 2 concedidos a Atlético Mineiro, cerrando así un encuentro equilibrado que repartió los puntos en esta jornada de la competencia.