Remo venció 2-1 a Botafogo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 21.30 en el estadio Mangueirão, con el arbitraje de Lucas Paulo Torezin. En un partido correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A, Remo logró una victoria clave ante Botafogo por 2-1. A los 8 minutos, Jandir Breno, Souza Silva abrió el marcador para el conjunto local, mientras que a los 54 minutos, Leonel, Picco estiró la ventaja. Sobre el final, a los 83 minutos, Edenílson, Andrade dos Santos descontó para la visita tras una asistencia de Fernando, Marçal de Oliveira, pero el resultado no se alteró.

Táctica y cambios clave

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas diferenciadas: Remo se plantó con un esquema 4-3-3, mientras que Botafogo optó por un 4-2-3-1. A medida que el encuentro avanzaba, los entrenadores buscaron variantes desde el banco para modificar el rumbo del juego. En la visita, Edenílson, Andrade dos Santos, quien ingresó a los 59 minutos, fue el autor del único tanto de su equipo. Por su parte, Remo realizó ajustes defensivos y tácticos hacia el cierre del partido, incluyendo el ingreso de Edson Fernando, da Silva Gomes y Antonio, Galeano a los 71 minutos para sostener el resultado frente a la insistencia del rival.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, Botafogo dominó gran parte de la tenencia de la pelota, registrando un 64,7% de posesión frente al 35,3% de Remo. El conjunto visitante también fue más incisivo en la generación de jugadas de pelota parada, con un total de 8 corners contra 3 de los locales. No obstante, la contundencia fue propiedad de Remo, que supo aprovechar sus oportunidades con 4 tiros a puerta de los 11 intentos totales, superando la eficacia de Botafogo, que logró llevar peligro al arco rival en 2 oportunidades sobre 13 remates realizados.

Disciplina y cierre

El juego se mantuvo dentro de los carriles normales de disciplina, destacándose la amonestación recibida por Domingos Paulo, Andrade, de Botafogo, a los 55 minutos por una infracción. Con este resultado, el partido en el Mangueirão refleja una jornada donde la eficacia defensiva y el aprovechamiento de los espacios definieron la suerte de los equipos en esta fecha 33 del campeonato. Remo logra así sumar de a tres ante un rival que, pese al mayor control del balón, no logró revertir la desventaja inicial.