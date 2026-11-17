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Se midieron en un duelo donde Republic of Ireland se impuso con autoridad en la jornada 6 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Aviva Stadium, con el arbitraje de Edgars Malcevs. En el marco de la jornada 6 de la Liga de Naciones, Republic of Ireland selló una victoria contundente por 3-0 frente a Kosovo. A los 28 minutos, Troy Parrott abrió el marcador mediante un tiro desde el punto penal. Luego, a los 50 minutos, el mismo Troy Parrott amplió la ventaja con su segundo gol de la noche, nuevamente a través de la vía del penal. Finalmente, a los 75 minutos, Jack Moylan sentenció el resultado tras una asistencia de Liam Kitching.
Desarrollo y claves tácticas
El partido estuvo marcado por la temprana expulsión de Kreshnik Hajrizi en Kosovo a los 25 minutos por una mano deliberada, situación que facilitó el dominio de Republic of Ireland. Los locales plantearon un sistema 3-4-2-1, mientras que la visita intentó responder con un 3-5-2 que se vio desdibujado tras quedarse con un hombre menos. El entrenador local realizó ajustes tácticos clave en el entretiempo, dando ingreso a Liam Kitching y Harvey Vale por Ryan Manning y Liam Scales, respectivamente, para refrescar el ataque.
Dominio estadístico
La superioridad de Republic of Ireland se reflejó claramente en las estadísticas del encuentro. El dueño de casa alcanzó una posesión del 60,9% frente al 39,1% de Kosovo. La ofensiva local fue constante, acumulando un total de 28 tiros, de los cuales 12 fueron a puerta, comparado con los 5 remates totales de la visita, con apenas 3 disparos al arco.
Disciplinas y cierres
El rigor defensivo y la fricción estuvieron presentes durante los 90 minutos. En el apartado disciplinario, Republic of Ireland recibió tarjetas amarillas para Liam Scales, Ryan Manning y John Egan. Por el lado de Kosovo, además de la tarjeta roja directa a Kreshnik Hajrizi, Mërgim Vojvoda fue amonestado por protestar. Con este resultado, el equipo local cerró su participación en la jornada 6 consolidando su rendimiento ofensivo en el Aviva Stadium.
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