República de Corea empató 0-0 con Venezuela, en un amistoso internacional

En una jornada de pruebas tácticas, la República de Corea y Venezuela igualaron 0-0 este 2 de octubre de 2026. El encuentro, que comenzó a las 08.00, se desarrolló en el Ulsan Munsu Football Stadium bajo el arbitraje de Alireza Faghani, en un choque correspondiente a una nueva fecha de amistosos internacionales.

Desarrollo del encuentro y disciplina

Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-4-2, priorizando el orden defensivo en la primera mitad. El partido estuvo marcado por la fricción, especialmente en el complemento, cuando el árbitro debió intervenir por las amonestaciones de Hyun-Taek, Cho y Kevin, Kelsy a los 63 minutos tras un intercambio de palabras. Previamente, Kang-In, Lee y In-Beom, Hwang ya habían visto la tarjeta amarilla para el equipo coreano.

Movimientos estratégicos

Hacia el final del compromiso, los entrenadores buscaron variantes desde el banco para intentar romper el cero. A los 67 minutos, la República de Corea realizó un doble movimiento táctico con el ingreso de Tae-Hyun, Kim y Dong-Gyeong, Lee. Por su parte, Venezuela también refrescó sus filas en la segunda mitad, destacándose la salida de Yangel, Herrera a los 63 minutos para el ingreso de Dani, Pereira y la entrada de Jhonder, Cádiz en lugar de Kevin, Kelsy.

Análisis estadístico

El dominio del balón estuvo repartido casi en partes iguales, con un 50,8% de posesión para la República de Corea frente a un 49,2% de Venezuela. A pesar de la paridad en el juego, el elenco visitante mostró mayor ambición ofensiva al registrar 12 remates totales contra 7 de los locales, aunque la eficacia fue similar al concretar 4 tiros a puerta de los sudamericanos frente a los 3 del equipo asiático. El despliegue físico y el orden táctico fueron los protagonistas de un encuentro que cerró sin goles.