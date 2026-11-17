En un encuentro disputado el 17 de noviembre de 2026 a las 11.00 en el Abdullah bin Khalifa Stadium, la selección de República de Corea se quedó con la victoria frente a Qatar. El partido contó con el arbitraje de Mohamed Ebrahim Saad. A los 43 minutos, Se-Hun, Oh marcó el primer gol tras asistencia de Min-Kyu, Song, sentenciando el 1-0 definitivo que le dio el triunfo a los visitantes.

Ambos equipos presentaron un esquema táctico idéntico, ya que tanto el entrenador de Qatar como el de República de Corea optaron por una formación 4-2-3-1. A pesar de la paridad estratégica inicial, el desarrollo del juego mostró una clara superioridad en la generación de peligro por parte del conjunto coreano. En cuanto al aspecto disciplinario, Jassem Gaber El Sayed, Abdulsallam vio la tarjeta amarilla para Qatar a los 67 minutos, mientras que Jun, Choi fue amonestado para República de Corea en el tiempo de descuento.

La intensidad del duelo obligó a constantes modificaciones en los bancos de suplentes. Por el lado de Qatar, el estratega realizó múltiples variantes tácticas, destacándose el ingreso de figuras como Almoez Ali Zainalabedeen Mohamed, Abdulla y Edmílson Junior Paulo, da Silva, en un intento desesperado por revertir la desventaja. Por su parte, República de Corea refrescó sus líneas con los ingresos de Jae-Sung, Lee y Woo-yeong, Jeong, entre otros, para sostener la ventaja obtenida en la primera mitad.

Las estadísticas finales reflejan el dominio de República de Corea, que registró un total de 21 tiros contra apenas 2 de Qatar. Además, la visita logró una mayor precisión al arco con 9 remates a puerta y mantuvo la iniciativa del juego con una posesión del 57,3% frente al 42,7% de los locales. República de Corea también dominó en el apartado de córners, generando 5 ataques desde la esquina, confirmando su control sobre el trámite del partido.