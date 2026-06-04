República de Corea venció por 1-0 a El Salvador, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 3 de junio de 2026 a las 22.00 en el BYU South Field, bajo el arbitraje de Natalie Simon. En un trámite cerrado, el conjunto local logró destrabar el marcador en la segunda mitad para quedarse con el triunfo.

El gol que definió el encuentro

A los 57 minutos, Dong-Gyeong, Lee marcó el 1-0 definitivo para la República de Corea. En cuanto a lo táctico, se pudo observar un marcado contraste: mientras que los locales dispusieron un esquema 3-4-2-1, la visita optó por un 5-3-2 conservador. Durante el complemento, ambos entrenadores realizaron múltiples variantes, destacándose los ingresos de figuras como Heung-Min, Son y Kang-In, Lee para cerrar el resultado.

Dominio estadístico

El triunfo de la República de Corea se respaldó en un dominio claro de la posesión, alcanzando el 71,3% frente al 28,7% de El Salvador. A pesar de la férrea defensa planteada por el equipo visitante, los locales lograron generar un total de 13 tiros, de los cuales 6 fueron a puerta, obligando a un esfuerzo constante del bloque defensivo rival que apenas contabilizó 3 remates en todo el partido.

Disciplina y juego brusco

El partido se caracterizó por la intensidad en la disputa, lo que derivó en un nutrido registro de tarjetas amarillas: