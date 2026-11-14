Rumania venció 2-1 a Polonia, por la UEFA Nations League

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Se midieron en un duelo donde Rumania se impuso con autoridad en la jornada 5 del certamen de la UEFA Nations League; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 14 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el National Arena, Rumania logró una victoria clave por 2-1 ante Polonia. El enfrentamiento, correspondiente a la jornada 5 del grupo B4, contó con el arbitraje de Sebastian Gishamer.
El partido se definió en la segunda parte con una ráfaga goleadora. A los 68 minutos, Alexandru Cicâldau marcó el primer gol para el conjunto local. Poco después, a los 72 minutos, Dennis Man amplió la ventaja tras una asistencia de Daniel Bîrligea. Polonia descontó a los 82 minutos a través de Marcel Regula, pero no logró alcanzar la igualdad. En cuanto a las tácticas, Rumania saltó al campo con un esquema 4-1-3-2, mientras que Polonia optó por un 4-4-2. Cabe destacar los cambios estratégicos: a los 67 minutos, el técnico rumano hizo ingresar a Márius Corbu por Ianis Hagi y a Daniel Bîrligea por Florinel Coman para refrescar el ataque.
Análisis estadístico
A pesar de que Polonia mantuvo una mayor posesión del balón con un 55,5% frente al 44,5% de Rumania, el equipo local fue más incisivo al atacar. Rumania registró 11 tiros totales con 4 a puerta, mientras que Polonia intentó 15 remates pero solo logró concretar 3 a portería.
Disciplina y cierre
El encuentro fue sumamente disputado y friccionado, lo que se reflejó en la alta cantidad de amonestaciones. Por parte de Rumania, fueron amonestados Radu Dragusin, Tudor Baluta, Ianis Hagi, Andrei Ratiu y Lisav Eissat. En Polonia, vieron la tarjeta amarilla Marcel Regula y Jakub Kiwior. La efectividad en los momentos críticos permitió que el dueño de casa se quedara con los puntos en esta instancia decisiva de la competición.
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