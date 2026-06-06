Rumania venció por 2-1 a Gales, en un amistoso internacional

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El conjunto local se impuso en un duelo muy disputado en la jornada inicial de la temporada 2026; los detalles que hay que saber
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En un encuentro vibrante, Rumania superó a Gales por 2-1 este 6 de junio de 2026. El partido, disputado a las 14.46 en el Stadionul Steaua, contó con el arbitraje de Rohit Saggi y ofreció emociones hasta el último minuto.
Las emociones del complemento
Tras una primera mitad táctica, el marcador se abrió a los 52 minutos, cuando Florinel Coman marcó el primer gol para Rumania tras una asistencia de Darius Olaru. A los 63 minutos, David Brooks igualó transitoriamente para los galeses tras un pase de Daniel James, pero el dueño de casa selló la victoria a los 80 minutos por intermedio de Adrian Rus, quien aprovechó una asistencia de David Matei. Cabe destacar que ambos equipos presentaron propuestas tácticas interesantes, con Rumania utilizando un sistema 4-3-3 frente al 4-2-3-1 de Gales, además de realizar una numerosa cantidad de sustituciones durante el segundo tiempo para refrescar sus alineaciones.
Análisis estadístico del duelo
El desarrollo del juego reflejó una alta intensidad, aunque la posesión estuvo repartida: Gales dominó la tenencia con un 57,2%, mientras que Rumania se mantuvo con un 42,8%. A pesar de contar con menos tiempo el balón, el equipo local fue sumamente efectivo en sus ofensivas, logrando 22 tiros totales frente a los 20 de la visita.
Detalles de la disciplina y juego aéreo
El partido también dejó los siguientes apuntes sobre el comportamiento disciplinario y la pelota parada:
- Se registraron tarjetas amarillas para David Brooks (Gales) a los 78 minutos y para Adrian Rus (Rumania) a los 86 minutos por diversas infracciones.
- El duelo fue muy activo en los sectores de córner, donde Gales obtuvo 12 lanzamientos desde la esquina contra los 10 que generó Rumania, demostrando la alta carga ofensiva de ambos combinados.
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