El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 12.40 en el Ekaterinburg Arena, con arbitraje de Khudoyberganov Abdurashid. En un partido dominado de principio a fin por el conjunto local, Rusia logró imponer su jerarquía frente a Namibia. A los 37 minutos, Lechi, Sadulaev marcó el primer gol tras asistencia de Artem, Karpukas.

El desarrollo del encuentro y las variantes

Tras el descanso, Rusia intensificó su ataque. A los 54 minutos, Danil, Prutsev marcó el segundo gol tras asistencia de Kirill, Glebov. A los 65 minutos, Konstantin, Tyukavin marcó el tercer gol tras asistencia de Ivan, Oblyakov. A los 84 minutos, Maksim, Glushenkov marcó el cuarto gol tras asistencia de Maksim, Petrov. A los 87 minutos, Maksim, Petrov marcó el quinto gol de penal, y finalmente, a los 92 minutos, Kamaijanda, Ndisiro marcó un gol en contra. En cuanto a las sustituciones, los entrenadores realizaron numerosos cambios tácticos para probar variantes, destacándose los ingresos de Konstantin, Tyukavin y Maksim, Glushenkov en el local, mientras que Namibia debió lidiar con la lesión de Wendell, Rudath a los 72 minutos.

Análisis estadístico del dominio ruso

El control del juego por parte de Rusia quedó reflejado en las estadísticas finales. El equipo local mantuvo una posesión del 65,1%, frente al 34,9% de Namibia. La vocación ofensiva de Rusia fue evidente, registrando 24 tiros totales, con 14 remates a puerta, mientras que Namibia solo alcanzó 4 disparos en todo el encuentro. Además, el conjunto ruso generó 7 tiros de esquina, consolidando su superioridad táctica sobre el campo.

Notas adicionales del partido

El rigor defensivo y la presión también fueron factores, con Namibia recibiendo una tarjeta amarilla para Ngero, Katua a los 33 minutos debido a una falta. Ambos equipos plantearon esquemas distintos: Rusia se presentó con un 4-2-3-1, mientras que Namibia optó por un 4-3-3 que no logró contener el flujo ofensivo ruso durante los 90 minutos de juego.