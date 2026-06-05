Rusia venció por 3-0 a Burkina Faso, en un amistoso internacional

En un encuentro desarrollado el 5 de junio de 2026 a las 14.05, la selección de Rusia logró una victoria contundente frente a Burkina Faso por 3-0. El partido se disputó en el Volgograd Arena bajo el arbitraje de Nenad Minakovic.

Dominio y efectividad

El marcador se abrió a los 14 minutos, cuando Lechi, Sadulaev marcó el primer gol tras asistencia de Evgeni, Morozov. Poco después, a los 20 minutos, Aleksey, Miranchuk amplió la ventaja tras una asistencia de Anton, Miranchuk. Finalmente, a los 73 minutos, Ilya, Vakhania selló el 3-0 definitivo tras asistencia de Maksim, Petrov. En cuanto a las tácticas, Rusia presentó un 4-3-3 frente al 4-1-4-1 de Burkina Faso. El trámite se complicó para la visita tras la expulsión directa de Mohamed, Ouédraogo a los 42 minutos por una falta profesional.

Estadísticas del encuentro

El dominio de Rusia se reflejó en los números finales del juego, manteniendo la iniciativa durante gran parte del tiempo reglamentario:

Posesión de balón: Rusia 59,8% contra 40,2% de Burkina Faso .

59,8% contra 40,2% de . Tiros totales: 17 intentos locales frente a 9 de la visita.

Tiros a puerta: 6 para los rusos y 2 para el equipo africano.

Gestión de planteles

Debido a la naturaleza del amistoso, ambos entrenadores realizaron múltiples variantes. Rusia movió el banco intensamente, destacándose el ingreso de Ilya, Vakhania —autor del tercer gol— por Mingiyan, Beveev. Por su parte, Burkina Faso sufrió el rigor defensivo, acumulando amarillas para Lohann, Doucet, Ousseni, Bouda y Edmond, Tapsoba, además de la tarjeta roja directa recibida antes del descanso que condicionó su planteo táctico en la segunda mitad.