San Diego venció 1-0 a St. Louis City SC, por la MLS

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 16.00 en el estadio Energizer Park, con el arbitraje de Jon Freemon. En un compromiso correspondiente a la jornada 34 de la MLS, San Diego logró capitalizar su oportunidad para llevarse la victoria por 1-0 frente a St. Louis City SC. A los 39 minutos, Anders, Dreyer marcó el único gol del partido tras una asistencia de Alejandro, Alvarado, sentenciando el destino del marcador.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: St. Louis City SC optó por una formación 3412, mientras que San Diego se paró con un 433. Ante la necesidad de modificar el ritmo, a los 63 minutos, el banco de St. Louis City SC realizó tres cambios simultáneos: ingresaron Tomás, Ostrák, Simon, Becher y Fallou, Fall en lugar de Sang-Bin, Jeong, Rafael, Navarro Leal y Daniel, Edelman. Por su parte, en el segundo tiempo, San Diego ajustó piezas tácticas con el ingreso de David, Vazquez, Gabriel, Cordeiro Pirani, Manu, Duah, Oscar, Verhoeven y Jeppe, Tverskov.

Disciplina en el campo

El juego físico se tradujo en algunas amonestaciones importantes durante el complemento. El autor del gol, Alejandro, Alvarado (San Diego), vio la tarjeta amarilla a los 55 minutos por una infracción. En el equipo local, Lukas, MacNaughton fue amonestado a los 73 minutos por una falta, mientras que Carlo, Holse recibió la cartulina amarilla a los 86 minutos por simulación.

Análisis estadístico

El dominio de la pelota estuvo sumamente repartido, con una posesión del 50,1% para St. Louis City SC frente al 49,9% de San Diego. A pesar de haber generado un mayor volumen de juego ofensivo con 16 tiros totales y 7 remates a puerta, St. Louis City SC no logró vulnerar la valla rival. En contraste, San Diego fue más eficiente al concretar su única llegada clara, registrando 13 tiros totales y 2 remates a puerta, además de contar con una ligera superioridad en los tiros de esquina (4 contra 3 del rival).