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San Jose Earthquakes empató 2-2 con Colorado Rapids, por la MLS

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 33 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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San Jose Earthquakes empató 2-2 con Colorado Rapids, por la MLS
San Jose Earthquakes empató 2-2 con Colorado Rapids, por la MLS

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 23.30 en el PayPal Park, con el arbitraje de Ramy Touchan. Fue un compromiso vibrante donde San Jose Earthquakes y Colorado Rapids igualaron 2-2 en una jornada intensa de la MLS.

Los goles de la jornada llegaron de la siguiente manera:

  • A los 15 minutos, Reid, Roberts marcó el 1° gol para San Jose Earthquakes tras asistencia de Timo, Werner.
  • A los 26 minutos, Morgan, Whittaker marcó el 1° gol para Colorado Rapids tras asistencia de Wayne, Frederick.
  • A los 73 minutos, Darren, Yapi marcó el 2° gol para Colorado Rapids tras asistencia de Georgi, Minoungou.
  • A los 83 minutos, Jack, Jasinski marcó el 2° gol para San Jose Earthquakes tras asistencia de Niko, Tsakiris.

El trámite del partido estuvo marcado por la indisciplina y las decisiones arbitrales. A los 70 minutos, San Jose Earthquakes sufrió la expulsión de Timo, Werner por lenguaje abusivo. Poco después, a los 74 minutos, Colorado Rapids también quedó con diez hombres tras la tarjeta roja directa recibida por Kosi, Thompson debido a una falta profesional.

Ambos cuerpos técnicos intentaron refrescar sus líneas para desnivelar el marcador en la recta final. Por el lado de San Jose Earthquakes, ingresaron jugadores como Jamar, Ricketts e Ian, Harkes en busca de la victoria, mientras que Colorado Rapids sumó minutos de Hamzat, Ojediran y Sayed, Abu Farhi para contener los embates finales en una jornada sumamente disputada.

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