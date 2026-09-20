San Jose Earthquakes empató 2-2 con Los Angeles Football Club, por la MLS

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Levi's Stadium, con arbitraje de Drew Fischer. Fue un partido intenso y con muchas alternativas, donde San Jose Earthquakes y Los Angeles Football Club no lograron sacarse ventajas y terminaron igualando 2-2. A los 34 minutos, Heung-Min, Son marcó el primer gol para la visita tras asistencia de Mark, Delgado. Poco después, a los 53 minutos, Denis, Bouanga estiró la ventaja para Los Angeles Football Club, asistido nuevamente por Heung-Min, Son.

La remontada del local

Pese a la desventaja y a la expulsión de Aaron, Long por juego brusco grave a los 35 minutos que dejó a la visita con diez hombres, San Jose Earthquakes reaccionó en el complemento. A los 70 minutos, Preston, Judd descontó tras asistencia de Timo, Werner. Ya en tiempo de descuento, a los 98 minutos, Reid, Roberts logró la igualdad definitiva tras una habilitación de Beau, Leroux. En cuanto a lo táctico, San Jose Earthquakes presentó un esquema 3421, mientras que Los Angeles Football Club optó por un 433.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del terreno fue claramente de San Jose Earthquakes, que terminó con una posesión del 68,9% frente al 31,1% de Los Angeles Football Club. El local fue mucho más agresivo en ataque, acumulando un total de 21 remates, de los cuales 9 fueron a puerta, contra apenas 3 disparos y 2 a portería del equipo visitante. Además, el local generó 15 tiros de esquina, evidenciando su insistencia ofensiva ante una defensa visitante que resistió gran parte del segundo tiempo con un jugador menos.

Disciplinas y cambios

El rigor defensivo fue clave, destacándose la tarjeta roja directa para Aaron, Long (LAFC) en la primera parte. También vieron la amarilla Preston, Judd y Niko, Tsakiris por parte de San Jose Earthquakes, y Sergi, Palencia junto a Mark, Delgado en Los Angeles Football Club. Los entrenadores movieron sus piezas buscando variantes: San Jose Earthquakes realizó cambios tácticos como el ingreso de Preston, Judd y Timo, Werner al inicio y promediando la segunda mitad, mientras que en Los Angeles Football Club, el ingreso de Nkosi, Tafari tras la expulsión fue fundamental para reordenar la línea defensiva.