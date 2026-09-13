Saltar al contenido principal
LA NACION

San Jose Earthquakes venció 1-0 a Houston Dynamo FC, por la MLS 2026

Se midieron en un duelo donde San Jose Earthquakes se impuso con autoridad en la jornada 26 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
San Jose Earthquakes venció 1-0 a Houston Dynamo FC, por la MLS 2026
San Jose Earthquakes venció 1-0 a Houston Dynamo FC, por la MLS 2026

En un encuentro disputado el 12 de septiembre de 2026 a las 23.30 en el PayPal Park, San Jose Earthquakes logró imponerse por la mínima diferencia ante Houston Dynamo FC. El cotejo, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, contó con el arbitraje de Rosendo Mendoza.

El desarrollo del encuentro

El único tanto del partido llegó a los 38 minutos, cuando Daniel Munie marcó el primer gol tras una precisa asistencia de Beau Leroux. En cuanto a lo táctico, los entrenadores presentaron propuestas diferenciadas: San Jose Earthquakes saltó al campo con un esquema 3-4-2-1, mientras que Houston Dynamo FC optó por un 4-2-3-1. Durante el complemento, ambos bancos de suplentes buscaron alternativas tácticas; a los 69 minutos, el local realizó una doble sustitución con los ingresos de Nick Fernandez e Ian Harkes en reemplazo de Beau Leroux y Niko Tsakiris, respectivamente.

Análisis estadístico

A pesar de haber tenido una posesión del balón del 37,8% frente al 62,2% de Houston Dynamo FC, el conjunto de San Jose Earthquakes supo gestionar la ventaja obtenida en la primera mitad. El equipo visitante intentó revertir la situación con 11 disparos totales y 5 remates a puerta, pero la defensa local se mantuvo firme. Por su parte, San Jose Earthquakes registró 10 tiros en total, con 1 directo al arco, suficiente para sellar el 1-0 definitivo.

Disciplina y variantes

El rigor defensivo fue una constante durante la tarde, acumulándose varias amonestaciones. Por parte de San Jose Earthquakes, fueron amonestados Ronaldo Augusto Vieira Nan, Beau Leroux y Benji Kikanovic, mientras que en Houston Dynamo FC vio la tarjeta amarilla Agustin Resch. Hacia el final del compromiso, los entrenadores agotaron sus variantes en busca de alterar el marcador, destacándose el ingreso de Héctor Herrera en el elenco visitante a los 65 minutos, aunque el resultado se mantuvo inalterable hasta el silbatazo final.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Así quedó conformada la final del US Open 2026
    1

    Así quedó conformada la final del US Open 2026

  2. Se fueron los últimos dos jugadores apartados de River: una inversión de 45 millones que... salió mal
    2

    Se fueron los últimos dos jugadores apartados de River: una inversión de 45 millones que... salió mal

  3. Los europibes que llegan de España e Italia con una Champions juvenil bajo el brazo
    3

    Juegos Suramericanos: Nicolás Marcipar y Bruno Galassi, los europibes de la selección argentina sub 19

  4. Por dónde se pueden ver en vivo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
    4

    Por dónde se pueden ver en vivo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026