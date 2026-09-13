San Jose Earthquakes venció 1-0 a Houston Dynamo FC, por la MLS 2026

En un encuentro disputado el 12 de septiembre de 2026 a las 23.30 en el PayPal Park, San Jose Earthquakes logró imponerse por la mínima diferencia ante Houston Dynamo FC. El cotejo, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, contó con el arbitraje de Rosendo Mendoza.

El desarrollo del encuentro

El único tanto del partido llegó a los 38 minutos, cuando Daniel Munie marcó el primer gol tras una precisa asistencia de Beau Leroux. En cuanto a lo táctico, los entrenadores presentaron propuestas diferenciadas: San Jose Earthquakes saltó al campo con un esquema 3-4-2-1, mientras que Houston Dynamo FC optó por un 4-2-3-1. Durante el complemento, ambos bancos de suplentes buscaron alternativas tácticas; a los 69 minutos, el local realizó una doble sustitución con los ingresos de Nick Fernandez e Ian Harkes en reemplazo de Beau Leroux y Niko Tsakiris, respectivamente.

Análisis estadístico

A pesar de haber tenido una posesión del balón del 37,8% frente al 62,2% de Houston Dynamo FC, el conjunto de San Jose Earthquakes supo gestionar la ventaja obtenida en la primera mitad. El equipo visitante intentó revertir la situación con 11 disparos totales y 5 remates a puerta, pero la defensa local se mantuvo firme. Por su parte, San Jose Earthquakes registró 10 tiros en total, con 1 directo al arco, suficiente para sellar el 1-0 definitivo.

Disciplina y variantes

El rigor defensivo fue una constante durante la tarde, acumulándose varias amonestaciones. Por parte de San Jose Earthquakes, fueron amonestados Ronaldo Augusto Vieira Nan, Beau Leroux y Benji Kikanovic, mientras que en Houston Dynamo FC vio la tarjeta amarilla Agustin Resch. Hacia el final del compromiso, los entrenadores agotaron sus variantes en busca de alterar el marcador, destacándose el ingreso de Héctor Herrera en el elenco visitante a los 65 minutos, aunque el resultado se mantuvo inalterable hasta el silbatazo final.