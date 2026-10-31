San Jose Earthquakes venció 2-1 a Real Salt Lake, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 18.00 en el PayPal Park, con el arbitraje de Lorenzo Hernandez. En una jornada intensa, San Jose Earthquakes logró imponerse frente a Real Salt Lake por 2-1.

El marcador se movió rápidamente: a los 2 minutos, Ousseni, Bouda marcó el primer gol para el conjunto local. Poco después, a los 17 minutos, Benji, Kikanovic amplió la ventaja tras asistencia de Jamar, Ricketts. La respuesta de Real Salt Lake llegó a los 23 minutos, cuando Juan Manuel, Sanabria anotó tras un pase de Samuel, Junqua. Ambos equipos saltaron al campo con esquemas tácticos definidos: San Jose Earthquakes optó por un 3-1-4-2, mientras que Real Salt Lake presentó un 3-4-2-1.

Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes para refrescar sus planteles. A los 45 minutos, San Jose Earthquakes realizó su primera modificación con el ingreso de Jack, Jasinski por Benji, Kikanovic. Por su parte, la visita también movió el banco en el entretiempo, dando entrada a Zach, Booth y Aiden, Hezarkhani. A los 70 minutos, una complicación física obligó a Real Salt Lake a sustituir a Zach, Booth por Alexandros, Katranis.

En cuanto al análisis estadístico del cotejo, se observó una disputa equilibrada. Real Salt Lake registró un 56,3% de posesión frente al 43,7% de San Jose Earthquakes, aunque la efectividad en ataque fue pareja: ambos equipos sumaron 5 tiros a puerta. En el rubro disciplinario, el árbitro mostró tarjetas amarillas a Reid, Roberts y Niko, Tsakiris por parte del local, mientras que Philip, Quinton y Alexandros, Katranis fueron amonestados en la visita.