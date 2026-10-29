Santos empató 0-0 con Palmeiras, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 19.30 en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), bajo el arbitraje de Flavio Rodrigues de Souza. En un compromiso correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A, el Santos y el Palmeiras igualaron 0-0, manteniendo la paridad durante los 90 minutos de juego en un desarrollo trabado en la mitad de la cancha.

En cuanto a la disposición táctica, los equipos presentaron propuestas contrastantes: el Santos se organizó con un esquema 4-2-3-1, mientras que el Palmeiras optó por una formación 3-4-2-1. El juego físico se hizo presente en el historial disciplinario, destacando las amonestaciones de Philippe Coutinho y Marlon a los 37 minutos por discusiones, además de las tarjetas amarillas recibidas por Gabriel Morais y João Felipe en el conjunto local, y las de Joaquín Piquerez, Alexander Barboza y Agustín Giay por el lado visitante.

Durante la segunda mitad, ambos estrategas buscaron alternativas desde el banco para quebrar la paridad. A los 66 minutos, el entrenador visitante refrescó el equipo con el ingreso de Arthur Gabriel, Mauricio y Larson, mientras que a los 70 minutos, Benjamín Rollheiser ingresó en el Santos en lugar de Philippe Coutinho buscando mayor profundidad. Pese a las modificaciones constantes, ninguna de las variantes logró alterar el marcador final.

En el balance estadístico, el Palmeiras registró una leve superioridad en la tenencia del balón con un 50,5% frente al 49,5% del Santos. En cuanto a la agresividad ofensiva, el local alcanzó los 16 tiros totales con 5 a puerta, igualando en efectividad al Palmeiras, que también probó en 5 ocasiones al arco sobre un total de 14 disparos. La balanza en los tiros de esquina favoreció al equipo visitante por 3 a 1, reflejando un trámite sumamente equilibrado.