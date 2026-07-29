Santos venció por 4-2 a UCV, por la Copa Sudamericana 2026

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El partido correspondió a la fecha de la fase de play-offs del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber
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Santos venció por 4-2 a UCV como local, en un partido correspondiente a la fecha de la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Para Santos los goles fueron marcados por Terceros , Barbosa Almeida , Menino , da Silva Barbosa , mientras que para UCV los goles fueron marcados por Sosa, Mottes. El cotejo se disputó en el estadio Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), en una nueva jornada de la gran conquista. "
La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
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