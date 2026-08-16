São Paulo empató 1-1 con Coritiba, por el Brasileirao Serie A 2026

El 15 de agosto de 2026 a las 21.00, São Paulo y Coritiba protagonizaron un intenso encuentro que finalizó igualado 1-1. El partido, correspondiente a la jornada 23, se disputó en el MorumBIS y contó con el arbitraje de Charly Wendy Straub Deretti.

Los goles y el planteo táctico

Ambos técnicos eligieron un 4-2-3-1, pero con interpretaciones distintas. A los 43 minutos, Pablo Gonçalves Maia Fortunato marcó el primer gol tras asistencia de João Victor Santos Sá. Sin embargo, a los 57 minutos, Tiago Cóser marcó el gol del empate definitivo para Coritiba tras asistencia de Breno Henrique Vasconcelos Lopes.

Las estadísticas del encuentro

A pesar de la paridad en el marcador, São Paulo dominó la posesión de la pelota con un 65,9% frente al 34,1% de Coritiba. El conjunto paulista también fue superior en las llegadas, registrando 19 tiros totales (6 de ellos al arco), mientras que Coritiba intentó en 7 ocasiones (1 a puerta). En cuanto a los tiros de esquina, hubo 6 para São Paulo y 3 para el equipo rival.

Sustituciones y amonestados

Durante la segunda mitad, el entrenador de Coritiba se vio obligado a realizar variantes por diversas lesiones, ingresando a João Pedro Chermont Crema por Guilherme de Jesus da Silva, Vitor Goncalves Tissi por Thiago dos Santos y Marcos da Silva França por Fernando Pereira do Nascimento. Por el lado de São Paulo, el técnico movió el banco con fines tácticos, dándole ingreso a Artur Victor Guimarães por João Victor Santos Sá, entre otros. En materia disciplinaria, Pablo Gonçalves Maia Fortunato y Lucas Ramon Batista Silva fueron amonestados en São Paulo, mientras que Tiago Cóser vio la amarilla en Coritiba.