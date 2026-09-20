São Paulo venció 1-0 a Internacional, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 21.00 en el estadio MorumBIS, con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. En una jornada clave, São Paulo logró imponerse por la mínima diferencia ante Internacional. A los 15 minutos, Jonathan Calleri marcó el 1-0 tras convertir un tiro desde el punto penal.

En cuanto a las propuestas tácticas, ambos equipos optaron por una formación de 3-4-2-1. El compromiso también estuvo marcado por la disciplina y la necesidad de refrescar los planteles. A los 39 minutos, São Paulo realizó una modificación forzada por lesión, ingresando José Sabino en lugar de Domingos Duarte. Por el lado de la visita, durante el segundo tiempo, se destacaron los ingresos de Thiago Maia y Antonio Sanabria, quienes buscaron sin éxito cambiar el rumbo ofensivo de Internacional. En cuanto a la disciplina, fueron amonestados Jonathan Calleri en el local, mientras que en la visita vieron la tarjeta amarilla Matheus Bahia Santos, Bruno Henrique y Gabriel Mercado sobre el cierre del encuentro.

Análisis estadístico

El desarrollo del partido mostró a un Internacional que, a pesar de no conseguir el resultado, tuvo mayor protagonismo en la tenencia del balón, alcanzando un 55,7% de posesión frente al 44,3% de São Paulo. Sin embargo, la profundidad fue esquiva para ambos, ya que solo registraron un tiro a puerta cada uno durante los 90 minutos.

Registros del juego

La intensidad de la disputa quedó reflejada en la cantidad de remates totales, donde Internacional disparó en 13 oportunidades, mientras que São Paulo contó con 6 intentos. Ambos equipos igualaron en la estadística de tiros de esquina, contabilizando 3 para cada uno, en un partido que se definió por la efectividad desde los doce pasos y la solidez defensiva del ganador.