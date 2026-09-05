São Paulo venció 2-0 a Atlético Mineiro, por el Brasileirao Serie A 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde São Paulo se impuso con autoridad en la jornada 26 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El 5 de septiembre de 2026 a las 18.30, São Paulo superó por 2-0 a Atlético Mineiro. El encuentro, correspondiente a la jornada 26, se disputó en el estadio MorumBIS y contó con el arbitraje de Braulio da Silva Machado.
El desarrollo y los goles
Ambos técnicos eligieron un esquema 3-4-2-1, pero con interpretaciones distintas en el campo de juego. Tras una primera mitad equilibrada, el marcador se abrió en la segunda parte. A los 67 minutos, Luciano, da Rocha Neves marcó el primer gol tras asistencia de Artur Victor, Guimarães. Apenas dos minutos más tarde, a los 69 minutos, Iago, Amaral Borduchi amplió la ventaja anotando el segundo tanto gracias a la habilitación de Lucas Ramon, Batista Silva.
El dominio en las estadísticas
El rendimiento de São Paulo se reflejó en los números ofensivos. A pesar de mantener un porcentaje de posesión similar (51,6% contra el 48,4% de Atlético Mineiro), la gran diferencia se produjo en la generación de peligro. São Paulo acumuló 23 tiros totales y 5 remates al arco, frente a apenas 4 intentos de su rival, que no registró disparos bajo los tres palos. Además, el vencedor dispuso de 16 tiros de esquina, contra solo 2 de su adversario.
Variantes tácticas y amonestaciones
Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron soluciones en el banco de suplentes. En el entretiempo, Atlético Mineiro intentó reaccionar con el ingreso de Mateo, Cassierra por Reinier Jesus, Carvalho y Vitor Hugo, Franchescoli de Souza por Kevin, Castaño. Por su parte, a los 63 minutos, São Paulo movió sus piezas: ingresó Jonathan, Calleri por Gustavo, Domingos Santana y Pablo, Gonçalves Maia Fortunato por Daniel, de Oliveira Sertanejo. Sobre el final, el juego friccionado dejó a los siguientes jugadores amonestados:
- A los 90 minutos, Djhordney, Ferreira vio la tarjeta amarilla en São Paulo.
- A los 93 minutos, Tomás, Cuello fue amonestado en Atlético Mineiro.
- 1
Lionel Messi, inmortal: la edición especial de LA NACION por el retiro del capitán de la selección
- 2
Sabalenka interrumpió su partido en el US Open por un fuerte olor a marihuana que llegaba hasta la cancha
- 3
Franco Colapinto terminó décimo en la tercera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
- 4
Pedro González, de Matador en San Lorenzo a uno de los héroes que rescató a River de la sequía: “Fue algo muy fuerte, el boom total”