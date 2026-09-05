São Paulo venció 2-0 a Atlético Mineiro, por el Brasileirao Serie A 2026

El 5 de septiembre de 2026 a las 18.30, São Paulo superó por 2-0 a Atlético Mineiro. El encuentro, correspondiente a la jornada 26, se disputó en el estadio MorumBIS y contó con el arbitraje de Braulio da Silva Machado.

El desarrollo y los goles

Ambos técnicos eligieron un esquema 3-4-2-1, pero con interpretaciones distintas en el campo de juego. Tras una primera mitad equilibrada, el marcador se abrió en la segunda parte. A los 67 minutos, Luciano, da Rocha Neves marcó el primer gol tras asistencia de Artur Victor, Guimarães. Apenas dos minutos más tarde, a los 69 minutos, Iago, Amaral Borduchi amplió la ventaja anotando el segundo tanto gracias a la habilitación de Lucas Ramon, Batista Silva.

El dominio en las estadísticas

El rendimiento de São Paulo se reflejó en los números ofensivos. A pesar de mantener un porcentaje de posesión similar (51,6% contra el 48,4% de Atlético Mineiro), la gran diferencia se produjo en la generación de peligro. São Paulo acumuló 23 tiros totales y 5 remates al arco, frente a apenas 4 intentos de su rival, que no registró disparos bajo los tres palos. Además, el vencedor dispuso de 16 tiros de esquina, contra solo 2 de su adversario.

Variantes tácticas y amonestaciones

Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron soluciones en el banco de suplentes. En el entretiempo, Atlético Mineiro intentó reaccionar con el ingreso de Mateo, Cassierra por Reinier Jesus, Carvalho y Vitor Hugo, Franchescoli de Souza por Kevin, Castaño. Por su parte, a los 63 minutos, São Paulo movió sus piezas: ingresó Jonathan, Calleri por Gustavo, Domingos Santana y Pablo, Gonçalves Maia Fortunato por Daniel, de Oliveira Sertanejo. Sobre el final, el juego friccionado dejó a los siguientes jugadores amonestados: