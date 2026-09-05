A qué hora juegan los Pumas vs. Australia y por dónde se puede ver el partido en vivo

Los Pumas se enfrentan este sábado en Mendoza a Australia, desde las 18 (horario argentino) en el estadio Malvinas Argentinas, en el que será el último partido del equipo argentino en esta temporada. Tras caer en cinco de las seis presentaciones este año, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi, que no tiene a todas sus figuras, necesita mejorar la imagen. Con los Wallabies enfrente, la posibilidad cobra aún más importancia. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 o en la plataforma de streaming Disney+ Premium.

El conjunto argentino se enfoca en el presente, pero tiene como faro el Mundial del año que viene en Australia, una competencia para la cual no le quedan demasiadas posibilidades de seguir probando. Contepomi debe encontrar su plantel ideal tras sacar conclusiones de los juegos que quedan esta temporada, que serán cuatro test en Europa, y después, los del año próximo que incluirá Rugby Championship. Entonces, cada encuentro, como el de este sábado, es una gran posibilidad para cada jugador.

Los Pumas juegan en Mendoza, una ciudad que los abraza en cada temporada Prensa UAR

El de este sábado, además, será el partido N° 30 de Contepomi (12 victorias y 17 derrotas) al frente del equipo y cierta revancha de los Pumas al test que se jugó el fin de semana pasado en Jujuy y en el que cayeron por 27 a 21 ante este mismo rival.

“Vamos en el camino que deseamos. En el camino que uno traza y la visión que uno tiene, siempre hay cosas a las que uno tiene que adaptarse por situaciones momentáneas. Por ejemplo, a veces, por los calendarios de los equipos europeos y el internacional del hemisferio Sur, hay que hacer descansar a ciertos jugadores, programar de distinta manera, y eso tiene sus desafíos”, admitió el director técnico en la conferencia de prensa de este jueves. Y agregó en el mismo sentido: “También tiene cosas buenas. Hay chicos que aparecen y tienen su oportunidad, y podemos ver cómo se agranda esa base. Pero eso también lleva a bajar un cambio y un escalón en la preparación o en la aceleración hacia donde se quiere ir”.

Las formaciones

Argentina: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Nicolás Roger y Simón Benítez Cruz; Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Moro y Pablo Matera (capitán); Efraín Elías y Franco Molina; Pedro Delgado, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.

Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Nicolás Roger y Simón Benítez Cruz; Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Moro y Pablo Matera (capitán); Efraín Elías y Franco Molina; Pedro Delgado, Ignacio Ruiz y Boris Wenger. Suplentes: Mateo Soler, Gonzalo Bertranou, Facundo Cardozo, Juan Martín Scelzo, Tomás Lavanini, Francisco Moreno, Mayco Vivas y Leonel Oviedo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Filipo Daugunu; Ben Donaldson y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Jeremy Williams y Josh Canham; Taniela Tupou, Billy Pollard y Angus Bell.

Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Filipo Daugunu; Ben Donaldson y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Jeremy Williams y Josh Canham; Taniela Tupou, Billy Pollard y Angus Bell. Suplentes: Isaac Henry, Carter Gordon, Kalani Thomas, Charlie Cale, Lukhan Salakaia-Loto, Massimo De Lutiis, Aidan Ross y Josh Nasser.

Entrenador: Les Kiss.

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda).

James Doleman (Nueva Zelanda). Estadio: Malvinas Argentina, de Mendoza.

Malvinas Argentina, de Mendoza. Hora: 18.

18. TV: ESPN 2.

Pablo Matera es una de las caras de la experiencia que tendrán los Pumas este sábado Prensa UAR

Los Pumas afrontará su sexto partido en el país. Anteriormente, el equipo debutó en el Nations Championship con caída frente a Escocia, triunfos sobre Gales y derrota ante Inglaterra y disputó otros dos amistosos en los que perdió ante Sudáfrica primero y los Wallabies después.

Con un saldo de apenas un triunfo y cuatro derrotas, el conjunto nacional intentará despedirse con una alegría frente a uno de los seleccionados más importantes del planeta, con el que en los últimos años se equiparó y consiguió vencerlo en varias ocasiones.

El historial favorece a los australianos: los Wallabies ganaron 31 de los 44 compromisos disputados contra la Argentina. El conjunto albiceleste festejó en 10 ocasiones y se registraron tres empates.

Los Pumas vienen de perder con Australia en Jujuy e intentarán tener su revancha en Mendoza

Tras el último test, la semana pasada en Jujuy ante el mismo rival y con caída 27 a 21, y el de este sábado, los Pumas volverá a jugar en noviembre y cerrarán la primera etapa del Nations Championship con tres encuentros en Europa: vs. Irlanda en Dublín; Italia en Génova; y Francia en París.

Fixture y resultados de los Pumas en la temporada 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.