En qué canal pasan los Pumas vs. Australia por un test match hoy

En la que es su última presentación en suelo argentino por este año, los Pumas se miden con Australia, desde las 18 (horario argentino), por un nuevo test match internacional y tras la victoria de los Wallabies por 27 a 21 hace una semana en Jujuy. Ahora en Mendoza y en una jornada muy especial en el Malvinas Argentinas, el equipo albiceleste intentará tomarse revancha y salir de perdedor: solo pudo ganar en una de las seis presentaciones en lo que va del año.

El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 o en la plataforma de streaming Disney+ Premium.

LosPumas no pudieron con Australia en Jujuy la semana pasada; van por su revancha este sábado DANIEL GOLLAN

Los Pumas vs. Australia: cómo ver online

El encuentro entre argentinos y australianos está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

El conjunto argentino se enfoca en el presente, pero tiene como faro el Mundial del año que viene en Australia, una competencia para la cual no le quedan demasiadas posibilidades de seguir probando. El head coach Felipe Contepomi, que cumplirá 30 partidos al mando del equipo (12 victorias y 17 derrotas), debe encontrar su plantel ideal tras sacar conclusiones de los juegos que quedan esta temporada, que serán cuatro test en Europa, y después, los del año próximo que incluirá Rugby Championship.

El equipo argentino no tiene a todas sus figuras, pero también observa talentos de cara al Mundial 2027 Prensa UAR

Los Pumas vs. Australia: cómo ver online

El encuentro entre argentinos y australianos está programado para este sábado a las 16 (horario argentino) en Jujuy y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

Las formaciones

Argentina: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Nicolás Roger y Simón Benítez Cruz; Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Moro y Pablo Matera (capitán); Efraín Elías y Franco Molina; Pedro Delgado, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.

Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Nicolás Roger y Simón Benítez Cruz; Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Moro y Pablo Matera (capitán); Efraín Elías y Franco Molina; Pedro Delgado, Ignacio Ruiz y Boris Wenger. Suplentes: Mateo Soler, Gonzalo Bertranou, Facundo Cardozo, Juan Martín Scelzo, Tomás Lavanini, Francisco Moreno, Mayco Vivas y Leonel Oviedo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Filipo Daugunu; Ben Donaldson y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Jeremy Williams y Josh Canham; Taniela Tupou, Billy Pollard y Angus Bell.

Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Filipo Daugunu; Ben Donaldson y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Jeremy Williams y Josh Canham; Taniela Tupou, Billy Pollard y Angus Bell. Suplentes: Isaac Henry, Carter Gordon, Kalani Thomas, Charlie Cale, Lukhan Salakaia-Loto, Massimo De Lutiis, Aidan Ross y Josh Nasser.

Entrenador: Les Kiss.

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda).

James Doleman (Nueva Zelanda). Estadio: Malvinas Argentina, de Mendoza.

Malvinas Argentina, de Mendoza. Hora: 18 (horario argentino).

18 (horario argentino). TV: ESPN 2.

Felipe Contepomi busca cerrar la estadía en el país con una victoria y un juego convincente de los Pumas RAMIRO VEGA - AFP

Fixture y resultados de los Pumas en la temporada 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.