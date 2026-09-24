Seattle Sounders FC venció 2-0 a Real Salt Lake, por la MLS

El encuentro se disputó el 23 de septiembre de 2026 a las 22.30 en el Lumen Field, bajo la supervisión del árbitro Joe Dickerson. En un partido clave de la jornada 7 de la MLS, Seattle Sounders FC logró imponerse con un marcador de 2-0 frente a Real Salt Lake. A los 48 minutos, Danny Musovski marcó el primer gol tras asistencia de Paul Arriola. Más tarde, a los 73 minutos, Albert Rusnák sentenció el resultado, nuevamente tras un pase preciso de Paul Arriola.

Gestión del encuentro y variantes tácticas

El ritmo del partido estuvo marcado por una alta intensidad física, reflejada en las tarjetas amarillas recibidas por jugadores como Kalani Kossa-Rienzi y Paul Arriola en el primer tiempo. Ante el desarrollo del juego, los entrenadores buscaron variantes desde el banco. A los 45 minutos, Seattle Sounders FC realizó una doble modificación táctica, dando ingreso a Stuart Hawkins por Alex Roldan y a Peter Kingston por Kalani Kossa-Rienzi. Posteriormente, el equipo local también refrescó sus líneas con los ingresos de Hassani Dotson y Jordan Morris a los 63 minutos, mientras que sobre el cierre del partido, Caden Clark reemplazó a la figura del encuentro, Paul Arriola.

Disciplina y respuestas tácticas de la visita

Real Salt Lake intentó reaccionar ante la adversidad buscando variantes en su estructura ofensiva, aunque sin éxito para romper la valla de Seattle Sounders FC. La disciplina fue un factor constante, ya que el equipo visitante vio tarjetas amarillas para Kobi Henry y DeAndre Yedlin en la segunda mitad. A los 71 minutos, el cuerpo técnico visitante movió el banquillo con el ingreso de Saba Lobjanidze por Luca Moisa, seguido de una serie de cambios múltiples a los 78 minutos, buscando mayor profundidad con Taylor Booth, Lineker Rodrigues dos Santos y Colin Guske, intentando descontar hasta los minutos finales.

Análisis final de la jornada

El dominio de Seattle Sounders FC se consolidó gracias a la efectividad en los metros finales, capitalizando las asistencias de Paul Arriola. A pesar de los esfuerzos de Real Salt Lake por mantener el orden defensivo, las constantes sustituciones tácticas y la presión sostenida del conjunto local terminaron por desarticular el plan de juego del rival. Este resultado permite a los Sounders sumar tres puntos fundamentales en esta instancia de la MLS, mientras que la visita deberá ajustar su propuesta táctica de cara a los próximos desafíos del campeonato.