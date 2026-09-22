Precios de las entradas para la despedida de Messi de la selección argentina

La venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, que será el 6 de octubre en el amistoso vs. Benín, se lleva a cabo este martes desde las 18 a través del sitio de Deportick y, más allá del alto costo para poder adquisitivo común de los ciudadanos y la gran capacidad del estadio Monumental, se especula con que se agotarán en minutos por la gran expectativa que hay de ver al ídolo con la camiseta albiceleste por última vez.

El precio de los tickets inicia en $90.000 la popular y llega a casi $500.000 en el caso de las plateas. Hay boletos que alcanzan los $180.000 y otros que superan los $320.000. Cualquiera sea la ubicación, al precio se le añade un “costo de servicio”

Para poder comprar tickets en Deportick, la plataforma que utiliza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde la consagración en Qatar 2022, se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación y el método de pago. Una vez confirmada la adquisición, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio.

Frente a los africanos, Messi jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aun más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026.

Ese día también dirá adiós Nicolás Otamendi y, muy posiblemente, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no expresaron oficialmente su retiro del combinado nacional pero el contexto hace prever que seguirán el mismo rumbo que el emblema y capitán dado que no estarán a disposición vs. Bolivia en Córdoba y Burkina Faso, también en el Monumental tres días antes del gran evento.

El astro anunció su retiro a fines de octubre, poco después del fallecimiento de su papá, Jorge. No obstante, en una extensa carta que conmocionó a los argentinos, dejó en claro que tomó la decisión después de la definición que la selección argentina perdió ante España en el último Mundial.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años”, manifestó el rosarino en el texto que escribió de puño y letra y que entristeció a todos los argentinos. El día que nadie quería que llegue, está cada vez más cerca y se hará realidad.