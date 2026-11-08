Seattle Sounders FC venció 2-1 a Los Angeles Football Club, por la MLS

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde Seattle Sounders FC se impuso con autoridad en la jornada 35 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
En el Lumen Field, el 7 de noviembre de 2026, se llevó a cabo el enfrentamiento entre Seattle Sounders FC y Los Angeles Football Club, bajo el arbitraje de Filip Dujic, a partir de las 21.00. El encuentro finalizó 2-1 a favor del conjunto local. A los 1 minutos, Albert, Rusnák marcó el 1 gol tras asistencia de Cristian, Roldan. Luego, a los 31 minutos, Sebastian, Gomez marcó el 2 gol tras asistencia de Albert, Rusnák. Finalmente, a los 81 minutos, Eddie, Segura marcó el 1 gol para la visita tras asistencia de Ryan, Porteous.
Desarrollo táctico y cambios
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo inicial. En el plano de las sustituciones, el Seattle Sounders FC se vio obligado a realizar un cambio temprano a los 24 minutos por la lesión de Jordan, Morris, quien fue reemplazado por Jesús, Ferreira. Posteriormente, el entrenador local buscó refrescar el ataque con los ingresos de Paul, Arriola y Snyder, Brunell a los 66 minutos. Por el lado de Los Angeles Football Club, destacaron los cambios de Jacob, Shaffelburg y el ingreso forzado de Tyler, Boyd a los 79 minutos por lesión.
Disciplina y estadística
El rigor defensivo llevó a que el árbitro Filip Dujic mostrara varias tarjetas amarillas. En el Seattle Sounders FC fueron amonestados Jackson, Ragen (75'), Kalani, Kossa-Rienzi (89') y Peter, Kingston (92'). Por el lado de Los Angeles Football Club, Sergi, Palencia recibió la cartulina amarilla a los 72 minutos. Estadísticamente, la visita tuvo un dominio territorial con el 61,2% de posesión frente al 38,8% de los locales.
Análisis del encuentro
A pesar del gran volumen de juego de Los Angeles Football Club, que registró un total de 23 tiros contra 5 de su rival, la eficacia fue el factor determinante a favor de Seattle Sounders FC. La visita intentó revertir el marcador mediante constantes incursiones ofensivas, logrando 8 tiros a puerta y ejecutando 12 corners, pero se encontró con una sólida resistencia local que logró sellar la victoria por 2-1 tras aprovechar sus escasas pero precisas oportunidades de gol.
- 1
De mal en peor: el line de los Pumas sigue en constante involución
- 2
El simulador del Clausura: así está la clasificación y cómo quedan los cruces de octavos de final
- 3
Alan Jones, el gran villano, el campeón de Fórmula 1 que se transformó en el más odiado por el público argentino
- 4
En qué canal pasan hoy Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026