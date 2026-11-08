Seattle Sounders FC venció 2-1 a Los Angeles Football Club, por la MLS

En el Lumen Field, el 7 de noviembre de 2026, se llevó a cabo el enfrentamiento entre Seattle Sounders FC y Los Angeles Football Club, bajo el arbitraje de Filip Dujic, a partir de las 21.00. El encuentro finalizó 2-1 a favor del conjunto local. A los 1 minutos, Albert, Rusnák marcó el 1 gol tras asistencia de Cristian, Roldan. Luego, a los 31 minutos, Sebastian, Gomez marcó el 2 gol tras asistencia de Albert, Rusnák. Finalmente, a los 81 minutos, Eddie, Segura marcó el 1 gol para la visita tras asistencia de Ryan, Porteous.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo inicial. En el plano de las sustituciones, el Seattle Sounders FC se vio obligado a realizar un cambio temprano a los 24 minutos por la lesión de Jordan, Morris, quien fue reemplazado por Jesús, Ferreira. Posteriormente, el entrenador local buscó refrescar el ataque con los ingresos de Paul, Arriola y Snyder, Brunell a los 66 minutos. Por el lado de Los Angeles Football Club, destacaron los cambios de Jacob, Shaffelburg y el ingreso forzado de Tyler, Boyd a los 79 minutos por lesión.

Disciplina y estadística

El rigor defensivo llevó a que el árbitro Filip Dujic mostrara varias tarjetas amarillas. En el Seattle Sounders FC fueron amonestados Jackson, Ragen (75'), Kalani, Kossa-Rienzi (89') y Peter, Kingston (92'). Por el lado de Los Angeles Football Club, Sergi, Palencia recibió la cartulina amarilla a los 72 minutos. Estadísticamente, la visita tuvo un dominio territorial con el 61,2% de posesión frente al 38,8% de los locales.

Análisis del encuentro

A pesar del gran volumen de juego de Los Angeles Football Club, que registró un total de 23 tiros contra 5 de su rival, la eficacia fue el factor determinante a favor de Seattle Sounders FC. La visita intentó revertir el marcador mediante constantes incursiones ofensivas, logrando 8 tiros a puerta y ejecutando 12 corners, pero se encontró con una sólida resistencia local que logró sellar la victoria por 2-1 tras aprovechar sus escasas pero precisas oportunidades de gol.