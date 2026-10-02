Seattle Sounders FC venció 2-1 a Sporting Kansas City, por la MLS

El encuentro se disputó el 1 de octubre de 2026 a las 22.30 en el Lumen Field, con el arbitraje de Jair Marrufo. En un compromiso correspondiente a la jornada 25 de la MLS, Seattle Sounders FC logró revertir el marcador para quedarse con una victoria fundamental ante Sporting Kansas City.

El desarrollo del encuentro

La visita golpeó primero a los 44 minutos, cuando André Luiz, Inácio da Silva marcó el primer gol tras una asistencia de Stephen, Afrifa. Sin embargo, Seattle Sounders FC reaccionó en el complemento. A los 51 minutos, Sebastian, Gomez marcó el empate tras asistencia de Jordan, Morris. Ya sobre el cierre, a los 90 minutos, Cristian, Roldan sentenció el 2-1 definitivo. Durante el desarrollo, el entrenador local movió piezas clave: tras el ingreso de Sebastian, Gomez en el entretiempo, el equipo ganó frescura ofensiva, mientras que Nouhou, Tolo vio la tarjeta amarilla a los 60 minutos por una infracción.

Modificaciones estratégicas

El banco de suplentes fue protagonista en la segunda mitad. En Seattle Sounders FC, destacaron los ingresos de Kalani, Kossa-Rienzi y Caden, Clark a los 63 minutos, además del ingreso forzado de Mark, Bronnik a los 89 por lesión de Peter, Kingston. Por el lado de Sporting Kansas City, a los 76 minutos ingresaron Zorhan, Bassong, Seymour, Reid y Shapi, Suleymanov, buscando refrescar el ataque, mientras que Jacob, Bartlett reemplazó al lesionado Lasse, Berg Johnsen a los 79 minutos.

Síntesis del partido

El triunfo de Seattle Sounders FC se consolidó en los minutos finales, mostrando una mayor capacidad de reacción ante un Sporting Kansas City que perdió peso ofensivo en el tramo final del partido. Con este resultado, el conjunto local suma tres unidades importantes en la etapa regular de la MLS, ante un rival que no logró sostener la ventaja obtenida en la primera mitad.