Seattle Sounders FC venció 3-1 a Minnesota United FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 a las 21.30 en el Lumen Field, con el arbitraje de Nabil Bensalah. En una jornada clave por la MLS, Seattle Sounders FC logró imponer condiciones frente a Minnesota United FC para quedarse con la victoria por 3-1.

Desarrollo del juego y goles

El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Jordan Morris marcó el primer gol tras asistencia de Albert Rusnák. Posteriormente, a los 35 minutos, Hassani Dotson amplió la ventaja para los locales. Ya en el complemento, a los 57 minutos, Anthony Markanich descontó para la visita tras asistencia de Bongokuhle Hlongwane. Finalmente, a los 83 minutos, Paul Arriola sentenció el 3-1 definitivo tras una nueva asistencia de Albert Rusnák. En cuanto a lo táctico, los técnicos plantearon sistemas opuestos: Seattle Sounders FC se presentó con un 4-2-3-1, mientras que Minnesota United FC optó por un 3-4-12.

Análisis estadístico

El trámite del partido mostró una posesión del 55,1% para Seattle Sounders FC frente al 44,9% de Minnesota United FC. En el rubro ofensivo, el equipo ganador fue más efectivo, registrando 13 remates totales con 8 a puerta, contra los 14 tiros y solo 2 al arco de la visita. Además, Minnesota United FC generó 7 tiros de esquina, mientras que Seattle Sounders FC ejecutó 5.

Disciplina y variantes

El compromiso tuvo un ritmo intenso que derivó en amonestaciones para ambos bandos. Por parte de Seattle Sounders FC, fueron amonestados Hassani Dotson y Stuart Hawkins, mientras que en Minnesota United FC recibieron la tarjeta amarilla Jefferson Díaz y Owen Gene. Los entrenadores aprovecharon las ventanas de cambios para refrescar líneas: a los 59 minutos, el estratega local movió el banco: ingresó Paul Arriola por Danny Musovski y Sebastian Gomez por Caden Clark, buscando cerrar el partido tras la ventaja obtenida.