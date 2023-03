Selección argentina: la posible formación para el partido vs. Panamá

escuchar

Este jueves, la selección argentina disputa su primer partido tras ganar el Mundial Qatar 2022. El rival de turno es Panamá, que tiene entre los convocados a un ‘Equipo B’ debido a que debe afrontar un compromiso importante ante Costa Rica por la Liga de Naciones de la Concacaf el próximo martes, motivo por el cual el DT Thomas Christiansen optó por llamar a futbolistas del ámbito local para que viajen a la Argentina -incluso el propio DT no está en Buenos Aires, por lo que en su lugar dirigirá Jorge Dely Valdés-. El encuentro comienza a las 20.30 y se disputa en el estadio Monumental.

En la previa del encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y aseguró que sus dirigidos afrontarán el partido vs. Panamá con seriedad: “La camiseta no permite que no demos el máximo. El festejo está bueno, pero en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo haremos de la manera más natural posible, sabiendo que somos campeones del mundo, no tenemos derecho a más de eso. No podemos hacer lo que queramos. Creo que (los futbolistas) entendieron el mensaje y están contentos de que el pueblo esté feliz”, comentó.

Con respecto al equipo, lo más probable es que el DT opte por poner desde el arranque a aquellos once jugadores que fueron titulares en la final ante Francia disputada en el Estadio Icónico de Lusail el pasado 18 de diciembre, una formación que ya sale de memoria en todos y cada uno de los que vieron la emotiva e inolvidable definición: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez.

El equipo titular de la selección argentina en la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia Aníbal Greco - LA NACIÓN

Pero Scaloni, como de costumbre, oculta sus cartas hasta último momento independientemente de que el compromiso venidero sea una final del mundo o un amistoso que sirve de homenaje: “Van a jugar los que estuvieron en el Mundial, no sé si en la final, pero son esos”, aseguró ante los medios en una conferencia de prensa distendida. Sin embargo, en la cita ecuménica nunca repitió la formación, por lo que incluso para este encuentro surgen algunas dudas. Todos están en condiciones de sumar minutos.

De los 26 campeones, 25 se están entrenando en el predio de Ezeiza, con la excepción de Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien no pudo sumarse el plantel por una negativa de su club, Sevilla (esto debido a una reciente operación en el tobillo derecho de la cual todavía no se recuperó). “Es una lástima las dos ausencias -la pregunta fue sobre Gómez y Alejandro Garnacho, otro de los que no viajó por lesión-, sobre todo la del ‘Papu’, que merecía estar acá. Su club, creo que a buen criterio, no lo deja venir por la lesión y es entendible”, analizó Scaloni.

'Papu' Gómez fue sometido a una artroscopia y estará varias semanas afuera de las canchas Instagram Papu Gómez

En cuanto al resto de los convocados, también reaparecieron algunos futbolistas que, por lesión o decisiones tácticas, no formaron parte del equipo que hizo historia en Medio Oriente, como por ejemplo Giovanni Simeone, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Nehuén Pérez y Emiliano Buendía. Además, el DT optó por incluir a algunos jóvenes de gran presente, que podrían formar parte de las habituales convocatorias en el futuro inmediato: Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni. Varios de ellos podrían sumar minutos frente a Curazao, en el segundo amistoso.

Argentina vs. Panamá: todo lo que hay que saber

Primer amistoso de la selección argentina tras la consagración en el Mundial Qatar 2022.

Día : Jueves 23 de marzo.

: Jueves 23 de marzo. Hora : 20.30.

: 20.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Christian Ferreyra.

: Christian Ferreyra. TV : TyC Sports y TV Pública.

: TyC Sports y TV Pública. Streaming: TyC Sports Play y Cont.ar.

Lionel Scaloni aseguró también que, aunque la alegría por la obtención de la tercera estrella aún está latente, los jugadores no deben relajarse: “La Copa del Mundo para mí ya pasó, aunque estamos en nuestro país y es difícil despegarse de eso, pero ya pasó. Como entrenador tengo una nueva meta y es que los jugadores sigan en este nivel. No es que saliste campeón del mundo y la vida se acabó. No, la vida sigue”, comentó. “Con las redes sociales, aparecen los goles, pero eso no ayuda porque te hace volver atrás y tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que apuntar a que estos jugadores sigan en este nivel. Yo sé que no se van a relajar”, cerró.

Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa distendida y se mostró agradecido por el cariño Rodrigo Néspolo

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez ; Nahuel Molina , Cristian Romero , Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico ; Rodrigo de Paul , Enzo Fernández , Alexis Mac Allister ; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Emiliano ; Nahuel , Cristian , Nicolás Nicolás ; Rodrigo , Enzo , Alexis ; Ángel Julián y Lionel Panamá: José Guerra; Richard Peralta, Jiovany Ramos, Gilberto Hernández, Iván Anderson; Kevin Galván, Miguel Camargo, Irving Gudiño, José Murillo; Cristian Quintero y Alfredo Stephens.

