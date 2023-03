Horario de los amistosos de la selección argentina vs. Panamá y Curazao: cambios y definición

escuchar

El país se prepara para festejar otra vez la obtención del Mundial Qatar 2022 con los amistosos que jugará la selección argentina este jueves en el estadio Monumental frente a Panamá y el martes 28 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero ante Curazao. Tanto el primero como el segundo cotejo tienen horario confirmado y la pelota empezará a rodar a las 20.30.

Se trata de la hora prevista y anunciada por la Asociación del Fútbol Argentino en un primer momento. Sin embargo, cuando se dio a conocer la agenda de la semana de actividad del conjunto de Lionel Scaloni, se informó que el encuentro ante los centroamericanos iba a comenzar a las 21, es decir media hora después. La entidad que conduce Claudio Tapia volvió sobre su decisión y lo dejó en claro en el cronograma de actividades de evento que se realizará en el Antonio Vespucio Liberti.

Ambos partidos se transmitirán en vivo por TyC Sports y TV Pública. En ese contexto, el duelo se podrá ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, Cont.ar, DGO, Flow y Telecentro Play.

Las puertas del estadio Monumental se abrirán a las 15.30 para el ingreso de los hinchas Ricardo Pristupluk

El cronograma vs. Panamá

13: apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas.

apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas. 15.30: apertura de las puertas del estadio Monumental para los hinchas.

apertura de las puertas del estadio Monumental para los hinchas. 16.15: Fer Palacio DJ.

Fer Palacio DJ. 17.25: documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio.

documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio. 18: Los Totora.

Los Totora. 18.40: Fer Palacio DJ.

Fer Palacio DJ. 18.55: La T y la M.

La T y la M. 19.10 : Fernando Romero y Carlos “El Tula” Pascual cantarán “Muchachos”.

: Fernando Romero y Carlos “El Tula” Pascual cantarán “Muchachos”. 20.20 : Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino.

: Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino. 20.30 : comienza el partido.

: comienza el partido. 21.15: Wos (Entretiempo).

Wos (Entretiempo). 22.30: La Konga.

Para la organización, el operativo de seguridad diagramado por el Comité de Seguridad en el Fútbol del Gobierno de la Ciudad comenzará este miércoles por la noche con la restricción del tránsito en la zona de la cancha de River Plate, en el barrio de Núñez. No se podrá circular en el perímetro comprendido por Monroe y las avenidas Del Libertador, Udaondo y Lugones. Los únicos automovilistas habilitados para entrar a esa zona serán los vecinos frentistas.

Los cortes también afectarán Udaondo entre Figueroa Alcorta y Cantilo; Figueroa Alcorta, entre Monroe y Udaondo; Campos Salles y Tte. Riccheri entre Del Libertador y avenida Guillermo Udaondo; y los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo ubicados a la altura de Udaondo porque el puente Labruna estará cerrado.

Mapa de cortes en la ciudad de Buenos Aires por el partido de la selección GCBA

Las personas que concurran al estadio Monumental deberán ingresar por diferentes arterias, de acuerdo a la entrada que adquirieron. Quienes tienen tickets para las tribunas Sívori y Belgrano deben hacerlo por el Puente Labruna o por avenida Udaondo; los que van a la Centenario alta y baja por Lidoro Quinteros; y quienes tienen ubicación en la San Martín y Centenario media, por Figueroa Alcorta.

Mapa de cortes en la ciudad de Buenos Aires por el partido de la selección GCBA

Los jugadores convocados para los amistosos

Lionel Scaloni, el DT de la selección, incluyó en la lista de convocados para esta doble fecha a los 26 futbolistas campeones en Qatar 2022 y este lunes el plantel realiza el primer entrenamiento. Están los arqueros Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano ‘Dibu’ Martínez; los defensores Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian ‘Cuti’ Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; los mediocampistas Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Alexis Mac Allister; y los delanteros Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa y Paulo Dybala.

Un caso particular es el de Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien no viajó al país porque está lesionado y Sevilla no lo autorizó a ser parte de “la fiesta de los campeones del mundo”. El mediocampista formado en Arsenal jugó por última vez el 28 de enero los últimos 20 minutos de la victoria de su equipo sobre Elche por La Liga de España y se recupera de una lesión en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo por la que fue intervenido quirúrgicamente y todavía no regresó a las canchas.

También son parte del combinado para los primeros partidos de este año dos nombres que se perdieron la Copa del Mundo por diversas dolencias, pero estuvieron en el proceso previo como Giovani Lo Celso y Nicolás González. No es el caso de Joaquín Correa, quien se está haciendo un tratamiento en Europa de una lesión actual y, por eso, no fue citado. El resto son Emiliano Buendía, Nehuén Pérez, Giovanni Simeone -llamado posteriormente a la salida de la lista- y jóvenes promesas como Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni. Alejandro Garnacho se lastimó en en un cotejo de Manchester United y quedó descartado para poder jugar alguno de los cotejos, por lo que tampoco viajó desde Inglaterra.

