Sevilla empató 0-0 con Alavés, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 6 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El enfrentamiento entre Sevilla y Alavés, correspondiente a la jornada 12 de la Liga de España, fue dirigido por el árbitro Luis Bestard Servera.

En cuanto a las propuestas tácticas, el Sevilla saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que el Alavés optó por una formación 3-5-2. A lo largo del segundo tiempo, ambos estrategas buscaron romper la paridad mediante variantes. Por el lado del Sevilla, a los 59 minutos ingresó Chidera Ejuke por Rubén Vargas, seguido de un doble cambio a los 74 minutos con los ingresos de Robbie Ure y Andrés López Gallo. En la visita, el entrenador del Alavés también movió sus piezas a los 60 minutos con el ingreso de Abde Rebbach y Carlos Protesoni, buscando mayor frescura en el tramo final.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la fricción y la necesidad de cortar el ritmo del rival. Durante el encuentro se observaron diversas amonestaciones: Pablo Ibáñez vio la amarilla a los 29 minutos por protestar, mientras que tras el descanso, Arouna Sangante fue amonestado a los 46 minutos por una falta. Más tarde, el Alavés sumó tarjetas para Toni Martínez y Nicolás Valentini a los 62 y 63 minutos respectivamente, complicando la disciplina táctica en el cierre.

En el balance estadístico, el Sevilla mantuvo el control territorial con un 60,1% de posesión frente al 39,9% del Alavés. El conjunto local intentó vulnerar la portería contraria en 13 ocasiones, registrando 3 remates a puerta, mientras que el equipo visitante probó en 9 oportunidades con 2 disparos directos. La paridad se reflejó también en los tiros de esquina, con 5 para el Sevilla y 4 para el Alavés, cerrando un marcador en blanco que dejó a ambos equipos sin poder sacar ventajas.

Sevilla y Alavés empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Sevilla suma 18 puntos, ubicándose en la 6 posición, mientras que Alavés tiene 13 unidades, en la 9 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Sevilla y Alavés en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.