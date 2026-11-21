En el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el 21 de noviembre de 2026 a las 14.30, Sevilla y Real Betis igualaron 1-1 en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de la Liga de España. El partido contó con el arbitraje de José María Sánchez Martínez.

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 50 minutos, cuando Antony Matheus, dos Santos marcó el primer gol para el Real Betis tras una asistencia de Francisco Román, Alarcón Suárez. Sobre el final, a los 91 minutos, Kike Salas estableció el 1-1 definitivo para Sevilla, conectando una asistencia de Isaac Romero.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad y el rigor físico, lo que derivó en una alta cantidad de amonestaciones repartidas en ambos bandos. Por el lado de Sevilla, fueron amonestados Lucien Agoumé, Kike Salas, Andrés López Gallo, Robbie Ure y Juan Iglesias. En Real Betis, vieron la tarjeta amarilla Junior Firpo, Cucho Hernández, Héctor Bellerín y Pablo Fornals.

En cuanto a las estadísticas, Sevilla registró un 50,1% de posesión y generó 25 tiros en total (6 a puerta), mientras que Real Betis, con un 49,9% de posesión, remató en 6 ocasiones, logrando 3 disparos entre los tres palos. Sevilla obtuvo 7 tiros de esquina frente a los 2 del conjunto visitante, en un partido donde la efectividad en los minutos finales terminó sentenciando el reparto de unidades.

Sevilla y Real Betis empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una nueva jornada del fútbol español. Para Sevilla el gol fue marcado por {'player_id': 'p467169', 'player_name': 'Antony Matheus, dos Santos', 'minute': '50', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p80209', 'assist_player_name': 'Francisco Román, Alarcón Suárez'}, mientras que para Real Betis el gol fue anotado por {'player_id': 'p550816', 'player_name': 'Kike, Salas', 'minute': '91', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p610206', 'assist_player_name': 'Isaac, Romero'}.

Con este resultado, Sevilla suma 19 puntos, ubicándose en la 6 posición, mientras que Real Betis tiene 27 unidades, en la 4 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Sevilla y Real Betis en la tabla de posiciones, tras la fecha 13

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.