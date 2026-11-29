El encuentro se disputó el 29 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el Estadio Municipal de Anoeta, con el arbitraje de Carlos Muñiz Muñoz. En una jornada cargada de emociones, el Sevilla logró llevarse una victoria fundamental frente a la Real Sociedad. A los 2 minutos, Félix Alexandre, Andrade Sanches Correia marcó el primer gol para el conjunto visitante. Más tarde, a los 37 minutos, Rubén Vargas amplió la ventaja tras asistencia de Juan Iglesias.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1. Tras el descanso, el entrenador de la Real Sociedad buscó revertir la situación con el ingreso de Mikel Oyarzabal, quien resultó determinante al asistir en los dos goles de su equipo. A los 49 minutos, Luka Sucic descontó para los locales, y a los 90 minutos, Dani Díaz puso el 2-2 parcial. Sin embargo, sobre el cierre, el Sevilla sentenció el triunfo: a los 84 minutos, Youssouf Fofana anotó tras asistencia de Lucien Agoumé, y ya en tiempo de descuento, a los 96 minutos, Isaac Romero selló el 4-2 definitivo tras habilitación de Gerard Fernández Castellano.

El desarrollo del juego mostró una clara disparidad en la tenencia de la pelota. La Real Sociedad dominó con un 69,2% de posesión, frente al 30,8% del Sevilla. A pesar de volcarse al ataque con 20 remates totales —9 de ellos a puerta—, el conjunto local no pudo capitalizar su volumen de juego frente a la eficacia ofensiva visitante, que supo aprovechar sus 7 disparos a puerta para concretar cuatro tantos.

El partido también estuvo marcado por la disciplina táctica y las amonestaciones. El árbitro Carlos Muñiz Muñoz debió mostrar varias tarjetas amarillas debido a la intensidad del juego:

Para la Real Sociedad : Jon Aramburu fue amonestado a los 45 minutos por una infracción.

: fue amonestado a los 45 minutos por una infracción. Para el Sevilla: Kike Salas (43'), Odysseas Vlachodimos por pérdida de tiempo (70'), Youssouf Fofana por celebración excesiva (84') y Andrés López Gallo (85') vieron la cartulina amarilla.

Sevilla venció por 4-2 a Real Sociedad como Away, en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de España 2026. Para Sevilla los goles fueron marcados por {'player_id': 'p449991', 'player_name': 'Félix Alexandre, Andrade Sanches Correia', 'minute': '2', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p429534', 'player_name': 'Rubén, Vargas', 'minute': '37', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p464283', 'assist_player_name': 'Juan, Iglesias'} , {'player_id': 'p461913', 'player_name': 'Youssouf, Fofana', 'minute': '84', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p468426', 'assist_player_name': 'Lucien, Agoumé'} , {'player_id': 'p610206', 'player_name': 'Isaac, Romero', 'minute': '96', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p493086', 'assist_player_name': 'Gerard, Fernández Castellano'} , mientras que para Real Sociedad los goles fueron marcados por {'player_id': 'p464166', 'player_name': 'Luka, Sucic', 'minute': '49', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p219000', 'assist_player_name': 'Mikel, Oyarzabal'}, {'player_id': 'p632499', 'player_name': 'Dani, Díaz', 'minute': '90', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p219000', 'assist_player_name': 'Mikel, Oyarzabal'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Municipal de Anoeta, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Sociedad suma 22 puntos, ubicándose en la 6 posición, mientras que Sevilla tiene 22 unidades, en la 5 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Sociedad y Sevilla en la tabla de posiciones, tras la fecha 14

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.