Saltar al contenido principal
LA NACION

Sporting CP venció por 1-0 a Shakhtar Donetsk, por la Champions League 2026

El partido correspondió a otra jornada de la Liga de Campeones de Europa; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Shakhtar Donetsk y Sporting CP disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Champions League
Shakhtar Donetsk y Sporting CP disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Champions League

Sporting CP venció por 1-0 a Shakhtar Donetsk como visitante, en un partido correspondiente a la Champions League 2026. Para Sporting CP el gol fue marcado por Doumbia . El cotejo se disputó en el estadio Stamford Bridge.

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Shakhtar Donetsk y Sporting CP en la tabla de posiciones, tras la fecha 4

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

Cómo se disputa la Champions League en 2026/

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

LA NACION
Champions LeagueSporting LisboaShakhtar DonetskFútbol exteriorFútbol InternacionalEuropaServicios Fútbol
Más leídas de Deportes
  1. No se salva nadie: todos los responsables de los últimos escándalos del fútbol argentino, bajo la lupa
    1

    Fútbol bajo sospecha: Tapia, los arbitrajes y un clima que todos contribuyen a empeorar

  2. Suspendieron un partido de la segunda división tras el dramático desplome de un futbolista
    2

    El fútbol español, en vilo: suspendieron Tenerife-Andorra tras el dramático desplome de un jugador después de un choque

  3. La foto de Antonelli que será cuadro, el rechazo al N°1 y los cuatro soportes detrás de la corona
    3

    Kimi Antonelli: la foto que será cuadro, el rechazo al N°1, la promesa de tequila de Wolff y los soportes invisibles

  4. José Antonio Suárez detectó un tumor por un gol: “Reconozco que forcé un poco porque quise hacer un spoiler a los vecinos, para fastidiarlos”
    4

    José Antonio Suárez, español, detectó un tumor por un gol: “Reconozco que forcé un poco porque quise hacer un spoiler a los vecinos, para fastidiarlos”