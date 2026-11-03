Kimi Antonelli: la foto que será cuadro, el rechazo al N°1, la promesa de tequila de Wolff y los soportes invisibles

Los compromisos oficiales de la Fórmula 1 y la atención a los medios de comunicación demoraron por dos horas la celebración frente al garaje de Mercedes. La fiesta estaba lista, faltaba el campeón: Andrea Kimi Antonelli. El italiano, de 20 años, dejó escapar unas lágrimas. La emoción lo envolvió durante la última vuelta del Gran Premio de Ciudad de México, donde se consagró como el monarca más joven de la historia del Gran Circo, y reapareció por pasajes, donde asomaban los recuerdos del recorrido.

Los acordes de Nessun Dorma, de la ópera Turandot, la última obra del compositor Giacomo Puccini, retumbó en el paddock y conmovió a Antonelli: la memoria viajó a las horas compartidas con su abuelo Giordano. Llegó el turno del baño de champagne, junto a los mecánicos, ingenieros, integrantes del staff de la escudería y... la familia: Marco, el padre; Verónica, la madre; Maggie, la hermana, su primera fan, y que el domingo entró de su mano al circuito Hermanos Rodríguez. El campeón puso una condición: recién después de la foto y ya sin las mujeres de la familia, se desataría la locura.

Gorra, bandera y trofeo: el campeón Andrea Kimi Antonelli y la celebración con el staff de Mercedes y su familia; una noche inolvidable en el circuito Hermanos Rodríguez Instagram @mercedesamgf1

“No bebe alcohol, para nada, pero será el momento perfecto para darle su primer tequila”, disparó Toto Wolff, el jefe de Mercedes, el hombre que demoró casi una década para volver a treparse a un podio y lo hizo con Antonelli en el Gran Premio de Mónaco.

“Es una victoria para el sistema y un reflejo de nuestra forma de trabajar. Tiene todavía mucho para demostrar, pero también tiene las características para ser el talento de una generación: solo tiene que seguir siendo el joven humilde y el mundo estará a sus pies. Por su juventud y despreocupación, quizás por ser italiano, cambió conductas: Bono [Peter Bonnington], su ingeniero, nunca abrazó a alguien como a él; los mecánicos, muchachos duros, ingleses, con reglas casi militares, se transformaron y se rindieron en cada festejo”, señaló Wolff, que estipuló que la inversión, desde que se unió al equipo pudo ser de 10 millones de euros. “Este talento no surgió de la nada: es el resultado de muchos años de desarrollo, sacrificio, integración al equipo, colaboración con los ingenieros, carácter, compromiso, y un enorme trabajo de sus padres”.

Envuelto en la bandera de Italia, Andrea Kimi Antonelli es bañado de champagne; el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 hizo historia en Ciudad de México Instagram @mercedesamgf1

Junto a Lewis Hamilton, a quien reemplazó en Mercedes, Jaques Villeneuve y Juan Manuel Fangio, Antonelli se convirtió en el cuarto piloto en ganar la corona en su segunda temporada. La preparación del italiano tuvo como respaldo alrededor de 9000 kilómetros acumulados al volante, antes de su debut en el Gran Premio de Australia 2025; Hamilton juntó 7714 km en McLaren y Max Verstappen, unos 2500. Los dos últimos multicampeones de la F.1 compartieron el podio en Ciudad de México y levantaron en sus hombros al nuevo rey, que resultó un protegido.

“También ocurrió en Canadá, pero esta tuvo un significado completamente diferente. Voy a imprimir esa foto, enmarcarla y la pondré en mi casa, porque recibir tanto respeto de dos campeones como ellos es simplemente increíble”, resaltó el boloñés, que fue reconocido por toda la grilla.

Max Verstappen y Lewis Hamilton levantan al nuevo rey de la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli; el boloñés se reconfortó por el reconocimiento de los dos grandes campeones Clive Rose - Getty Images South America

“Es increíble la temporada que hizo. Conseguir algo así a esa edad me parece realmente impresionante. Es maravilloso ver a todo el equipo celebrar con él. Es un día muy emotivo, está junto con su familia. Siento orgullo por su logro”, apuntó Verstappen, a quienes muchos ubicaron como el reemplazante en Mercedes.

“Es fantástico verlos a todos celebrar su éxito y muy agradecido de haber participado en esta carrera y presenciar su consagración”, agregó Hamilton. El campeón saliente, Lando Norris (McLaren), señaló: “Que sea el segundo año en la F.1, con un compañero de equipo fuerte como George [Russell] y que lo haya superado durante toda la temporada dice mucho. Cuenten los errores que cometió este año: creo que ni siquiera se necesitan todos los dedos de una mano”.

Racing in silver, he went for gold. ✨



Kimi Antonelli conquers the world with the Silver Arrows 💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/COrZ0nJBht — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Él último campeón con Mercedes fue Hamilton y, al igual que el séptuple campeón, Antonelli no utilizará el N°1. “Creo que me quedaré con el N°12, que es un número especial para mí. También es una forma de mantener los pies sobre la tierra y un nuevo punto desde el cual empezar y construir todo de nuevo e intentar mejorar”, comentó, quien lo eligió como un homenaje a su ídolo Ayrton Senna; también fue el primero con el que corrió en su primera temporada en monoplazas, en la Fórmula 4. El tricampeón paulista fue el último piloto en consagrarse con el N°12, en 1988.

Con el N°12, el que usaba su ídolo Ayrton Senna, Andrea Kimi Antonelli ganó el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1: el italiano no cambiará al N°1 YURI CORTEZ - AFP

En la estructura de Mercedes, detrás de Wolff, hay tres nombres que resultaron un sostén para el campeón. Bonnington firmó con el italiano a su tercer piloto campeón, después de coronarse con Hamilton y Jenson Button; también trabajó con Michael Schumacher. “Trabajar con Kimi y Lewis es el día y la noche, porque con Lewis sabía lo que pensaba. Con Kimi, al comienzo fue un estudio para entender qué necesitaba, qué no sabía, pero fue un gran proceso para los dos. Además, aporta una energía singular en el box. Siempre está con sus bromas, aunque sabe cuándo es el momento de concentrarse y de trabajar duro”, resaltó el ingeniero, que debutó en la F.1 en 2004, en Jordan, y dos años después pasó a Honda para desembarcar en 2009 en Brawn GP.

El póquer de soportes lo completan James Allison, que se sumó al Gran Circo a principio de los años 90, con Benetton, con el que ganó dos coronas con Schumacher; Ferrari, Renault y Lotus fueron otras direcciones; con Mercedes ganó todo entre 2017 y 2020 y en su segundo ciclo con las Flechas de Plata es uno de los encargados del diseño del modelo W17 con el que Antonelli logró el título.

“En 2024 nunca se había subido a un F.1, pero después de dos vueltas parecía que lo había hecho toda la vida. Es rápido, consistente, es un piloto fantástico y ascendió como lo hice yo en el equipo: era una oportunidad para avanzar juntos en Mercedes y lo logramos”, relató, entre risas, el ingeniero y diseñador británico.

Rosie Wait -la cuarta pieza crucial- es la directora de estrategias, regresó al equipo en 2023 para reemplazar a James Wolves –ahora jefe en Williams- y relató cómo es su tarea y relación con el monarca: “La tarea compleja es luego de la qualy: el momento de las discusiones estratégicas detalladas, con múltiples escenarios posibles. ¿Qué hacemos si somos más rápidos o más lentos de lo que pensábamos? ¿Qué pasa si los neumáticos tienen más o menos degradación? El piloto tiene que disponer de toda la información para entender cada detalle para encarar un gran premio y Kimi los asimila con mucha naturalidad”.

El campeón ya marcha rumbo a San Pablo, donde en el circuito de Interlagos tendrá su primer gran premio como nuevo rey de la F.1. Un cierre de año para disfrutar, junto a los recuerdos y a las personas que los sostuvieron para lograr el sueño.