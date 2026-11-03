Tomás Etcheverry cortó una profunda racha de caídas y celebró en el Masters 1000 de París

Tomás Martín Etcheverry necesitaba, con urgencia, interrumpir la racha de derrotas. El tenista argentino, 31° del ranking mundial, acarreaba seis traspiés consecutivos. Había festejado por última vez el 4 de septiembre, en la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos (frente a su compatriota Mariano Navone). Desde entonces, perdió en los octavos de final de Flushing Meadows y en sus presentaciones en Hangzhou, Tokio, en el Masters 1000 de Shanghái, Almaty y Viena. Sin embargo, ese declive se terminó. Y en París.

Etcheverry, platense de 27 años, debutó en el último Masters 1000 de la temporada y, vaya curiosidad, logró una de sus victorias más valiosas del año. Frente al ruso Andrey Rublev, actual 22° en el tour (exnúmero 5), por 6-4, 6-7 (4-7) y 7-6 (7-3), en 2h49m. En el court 2 del torneo montado en el estadio La Défense Arena, el bonaerense anotó veinte aces, cometió tres dobles faltas, logró el 72% de primeros servicios, ganando el 77% de puntos con el primer saque (68 de 88) y el 44% con el segundo (17 de 35). El moscovita generó seis break points, pero Etcheverry se defendió en todas las oportunidades.

Etcheverry gets the better of Rublev ✅#RolexParisMasters pic.twitter.com/X8nAj0ogi3 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 3, 2026

Fue la 23° victoria de Etcheverry en torneos de Masters 1000, la categoría más importante de torneos después de los Grand Slams. Ahora, en la segunda rueda, el argentino se medirá con Alex De Miñaur (9°). El historial está 2-1 en favor del australiano.

Lo mejor de Etcheverry vs. Rublev

Abandono de Francisco Cerúndolo

Francisco, el mayor de los hermanos Cerúndolo y 20° del mundo, se afirmó en la cancha central de París y, tras ganar el primer set (por 6-3) ante el local Arthur Rinderknech (68°), llegó a servir para partido: 5-4. Sin embargo, en ese momento de tensión y expectativa, dudó, inoportunamente perdió su saque (5-5) y el segundo parcial, por 7-6 (7-2).

De inmediato fue atendido por molestias en la espalda y siguió jugando. Pero, con el reloj marcando una hora y 39 minutos de acción, y con el score 2-0 en favor del francés, el porteño se retiró.

La bronca de Francisco Cerúndolo ante Arthur Rinderknech en París DIMITAR DILKOFF - AFP

Cerúndolo está anotado en el torneo de Estocolmo, desde la semana próxima, pero es probable que haya terminado su temporada en París. Ganó dos títulos (el ATP 250 de Buenos Aires y el 500 de Queen’s, sobre césped) y registró 38 triunfos y 23 derrotas.

El platense Thiago Tirante, que ingresó en el cuadro principal parisino como perdedor afortunado en lugar del sexto preclasificado, el italiano Flavio Cobolli, se medirá este miércoles con el alemán Jan-Lennard Struff o el francés Arthur Gea.